Desbordamientos en Tlalpan por lluvias: Familias luchan solas ante la falta de asistencia oficial

Las lluvias torrenciales en el sur de la capital ha intensificado la inquietud entre los residentes de la región de Coapa, particularmente en la alcaldía Tlalpan. Tras una severa anegación registrada el día anterior en la colonia Rinconada Coapa, los pobladores se han visto obligados a enfrentar la emergencia por cuenta propia. Durante la noche y madrugada, familias enteras laboraron arduamente para evacuar el agua contaminada que invadió sus hogares, una tarea que continúan al amanecer de esta jornada.

La comunidad de Coapa enfrenta anegaciones severas sin apoyo gubernamental

Los vecinos de la zona de Cañaverales, una de las más afectadas, expresan una profunda desazón por la falta de asistencia. Narran que, al ver cómo el nivel del agua ascendía y el líquido de las alcantarillas comenzaba a filtrarse en sus viviendas, su angustia creció.

#Alerta: Vecinos de la zona de Coapa, en #Tlalpan, sufren por las inundaciones ⚠️



Las lluvias continúan en el sur de la Ciudad de México, y con ellas, la angustia de los vecinos de la colonia Rinconada, en la alcaldía Tlalpan. Pese a que han pasado varias horas desde las… pic.twitter.com/jJGSy0pNcb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025

A pesar de la gravedad de la situación, aseguran que no han recibido ningún tipo de auxilio y continúan a la espera de que alguna entidad gubernamental se presente para ofrecer soluciones. La situación se agrava al amanecer, con la renovada llovizna que amenaza con un nuevo episodio de desbordamiento.

La comunidad lamenta la aparente desatención de las autoridades. Aunque se supo que la titular de la alcaldía visitó el área, lo hizo en la calle paralela, Sauzal, dejando a los afectados de Cañaverales sin la presencia de ningún funcionario.

En un momento, la esperanza surgió al avistar varias unidades de desazolve, comúnmente conocidas como Vactor, transitando por el sector. Sin embargo, su breve paso no representó un alivio, ya que ninguna de las máquinas se detuvo para ayudar en la labor de drenaje que las familias llevaban a cabo por su cuenta.

La reanudación de lluvias aumenta el riesgo sanitario en la zona afectada

Esta mañana, la reanudación de las precipitaciones no solo exacerba la preocupación por posibles daños adicionales a las estructuras, sino que también introduce un riesgo sanitario.

Los afectados temen que las aguas estancadas se conviertan en un foco de enfermedades, sumando una amenaza a los ya difíciles momentos que enfrentan.

Ante la falta de una respuesta coordinada por parte del gobierno local, los habitantes de esta parte de la ciudad se encuentran en una posición vulnerable, dependiendo de sus propios recursos para protegerse de los estragos de la naturaleza y sus consecuencias.

