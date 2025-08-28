¡Se está cayendo el cielo! Lluvias e inundaciones en CDMX hoy: alerta amarilla en 8 alcaldías

La tarde y noche de este 28 de agosto de 2025, la Ciudad de México (CDMX) está experimentando fuertes lluvias acompañadas de caída de granizo, lo que ha ocasionado inundaciones y encharcamientos en diferentes zonas de la capital. Ante esta situación, las autoridades locales activaron la Alerta Amarilla para varias demarcaciones, advirtiendo sobre posibles complicaciones en la movilidad y riesgos para la población.

Inundaciones en la CDMX

En varias colonias de estas alcaldías se reportaron calles anegadas, tránsito lento y complicaciones para peatones y automovilistas. El agua acumulada alcanzó niveles que dificultaron la circulación en puntos críticos como avenidas principales y zonas habitacionales de baja pendiente.

Autoridades recomendaron a los capitalinos evitar cruzar zonas encharcadas, proteger documentos importantes y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Cómo prevenir inundaciones en mi colonia?

Los fenómenos meteorológicos como los ocurridos hoy ponen de manifiesto la importancia de la prevención comunitaria. Algunas medidas que ayudan a reducir riesgos son:

Mantener limpias las coladeras cercanas para permitir un mejor desagüe.

Evitar tirar basura en la vía pública, ya que los desechos tapan drenajes.

Revisar techos y bajadas de agua antes de la temporada de lluvias.

Identificar refugios temporales habilitados por la alcaldía en caso de emergencia.

Además, contar con una mochila de emergencia y establecer un plan familiar de protección puede marcar la diferencia en situaciones críticas.