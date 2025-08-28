¡Se está cayendo el cielo! Lluvias e inundaciones en CDMX hoy: alerta amarilla en 8 alcaldías
Lluvias y granizo activan alerta amarilla en 8 alcaldías de la CDMX. Conoce zonas afectadas e instrucciones de prevención.
La tarde y noche de este 28 de agosto de 2025, la Ciudad de México (CDMX) está experimentando fuertes lluvias acompañadas de caída de granizo, lo que ha ocasionado inundaciones y encharcamientos en diferentes zonas de la capital. Ante esta situación, las autoridades locales activaron la Alerta Amarilla para varias demarcaciones, advirtiendo sobre posibles complicaciones en la movilidad y riesgos para la población.
Inundaciones en la CDMX
En varias colonias de estas alcaldías se reportaron calles anegadas, tránsito lento y complicaciones para peatones y automovilistas. El agua acumulada alcanzó niveles que dificultaron la circulación en puntos críticos como avenidas principales y zonas habitacionales de baja pendiente.
Autoridades recomendaron a los capitalinos evitar cruzar zonas encharcadas, proteger documentos importantes y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
¿Cómo prevenir inundaciones en mi colonia?
Los fenómenos meteorológicos como los ocurridos hoy ponen de manifiesto la importancia de la prevención comunitaria. Algunas medidas que ayudan a reducir riesgos son:
- Mantener limpias las coladeras cercanas para permitir un mejor desagüe.
- Evitar tirar basura en la vía pública, ya que los desechos tapan drenajes.
- Revisar techos y bajadas de agua antes de la temporada de lluvias.
- Identificar refugios temporales habilitados por la alcaldía en caso de emergencia.
Además, contar con una mochila de emergencia y establecer un plan familiar de protección puede marcar la diferencia en situaciones críticas.
EN VIVO
Alerta amarilla en 8 alcaldías por lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la medida preventiva aplica en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
El organismo señaló que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche, con posibilidad de granizadas y ráfagas de viento, lo que incrementa la probabilidad de caídas de ramas, encharcamientos prolongados y afectaciones al tránsito vehicular.