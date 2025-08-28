Logo InklusionSitio accesible
¡Se está cayendo el cielo! Lluvias e inundaciones en CDMX hoy: alerta amarilla en 8 alcaldías

Lluvias y granizo activan alerta amarilla en 8 alcaldías de la CDMX. Conoce zonas afectadas e instrucciones de prevención.

Salud y Educación
Escrito por: Jennifer García
CDMX bajo alerta por lluvias intensas: autoridades reportan encharcamientos e inundaciones en diferentes zonas.
Inundaciones en CDMX hoy 28 de agosto: alerta amarilla por lluvias y granizo en varias alcaldías. Mantente informado.|FIA

La tarde y noche de este 28 de agosto de 2025, la Ciudad de México (CDMX) está experimentando fuertes lluvias acompañadas de caída de granizo, lo que ha ocasionado inundaciones y encharcamientos en diferentes zonas de la capital. Ante esta situación, las autoridades locales activaron la Alerta Amarilla para varias demarcaciones, advirtiendo sobre posibles complicaciones en la movilidad y riesgos para la población.

Inundaciones en la CDMX

En varias colonias de estas alcaldías se reportaron calles anegadas, tránsito lento y complicaciones para peatones y automovilistas. El agua acumulada alcanzó niveles que dificultaron la circulación en puntos críticos como avenidas principales y zonas habitacionales de baja pendiente.

Autoridades recomendaron a los capitalinos evitar cruzar zonas encharcadas, proteger documentos importantes y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Cómo prevenir inundaciones en mi colonia?

Los fenómenos meteorológicos como los ocurridos hoy ponen de manifiesto la importancia de la prevención comunitaria. Algunas medidas que ayudan a reducir riesgos son:

  • Mantener limpias las coladeras cercanas para permitir un mejor desagüe.
  • Evitar tirar basura en la vía pública, ya que los desechos tapan drenajes.
  • Revisar techos y bajadas de agua antes de la temporada de lluvias.
  • Identificar refugios temporales habilitados por la alcaldía en caso de emergencia.

Además, contar con una mochila de emergencia y establecer un plan familiar de protección puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

Alerta amarilla en 8 alcaldías por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la medida preventiva aplica en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

El organismo señaló que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche, con posibilidad de granizadas y ráfagas de viento, lo que incrementa la probabilidad de caídas de ramas, encharcamientos prolongados y afectaciones al tránsito vehicular.

