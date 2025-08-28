Tormentas intensas azotarán más de 20 estados por monzón; así el clima este jueves en México

El México continuará con tormentas y rachas de viento en varias regiones. No salgas de casa sin paraguas ni chamarra, ya que este jueves 28 de agosto el clima combinará temperaturas altas con fuertes descensos de frío.

Esta noche y madrugada del jueves se prevén lluvias intensas en estados del norte, occidente y sureste del país debido al monzón mexicano, ondas tropicales y la tormenta “Juliette”.

Estados donde lloverá este jueves en México

Debido al monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los siguientes estados:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur).

Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche (suroeste).

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche (suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Temperaturas máximas para este jueves 28 de agosto en México

Recuerda que, además de las lluvias, varias regiones del país experimentarán un ambiente caluroso durante el día, con temperaturas superiores a los 40 grados.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Se vigila una zona de #BajaPresión al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, con 30 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 % en 7 días.

Y se prevé la formación de otra zona de baja presión frente a las costas del #Pacífico sur mexicano ⬇️ pic.twitter.com/MN3RXVqgg1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2025

¿Cuál será el clima este jueves en la CDMX?

Durante este día se espera cielo nublado la mayor parte del tiempo. Por la mañana habrá ambiente fresco, con frío en zonas altas. Por la tarde, se pronostica un ambiente templado acompañado de chubascos y lluvias puntuales fuertes, que podrían incluir descargas eléctricas y granizo.

Estas condiciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

