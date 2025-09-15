Así captaron a Natanael Cano en presunta fiesta dentro de penal en Hermosillo; autoridades investigan

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano se encuentra en medio de la polémica, luego de que se filtrara un video donde aparece presuntamente en una fiesta realizada dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, Sonora.

Además de verlo cantando, también se pueden observar bebidas alcohólicas en lugar, por lo que de inmediato se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Video de Natanael Cano cantando en el Cereso de Hermosillo

En las imágenes difundidas se observa al cantante de corridos tumbados rodeado de varias personas, aparentemente privadas de la libertad, mientras interpreta uno de sus temas.

A lado, se aprecia a otra persona sirviendo lo que parecen ser bebidas alcohólicas, mientras otros fuman cigarrillos, en lo que luce como una fiesta improvisada dentro de las instalaciones del penal.

De manera extraoficial se habla de que esto fue grabado en enero de 2025, cuando Natanael Cano habría acudido a visitar a un excolaborador.

Autoridades investigan video filtrado de Natanael Cano

Ante medios de comunicación, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la Fiscalía ya tiene conocimiento del material y que será la Secretaría de Seguridad Pública la encargada de esclarecer lo sucedido.

“Están verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva. En todo caso, se aplicarán las sanciones que puedan surgir por una posible conducta delictiva”, señaló el funcionario.

Al respecto, la dependencia informó mediante un comunicado que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones en ese entonces ya no forma parte de la institución.

Natanael Cano acusado por el delito de cohecho en Sonora

Este escándalo no es el primero que involucra al cantante de corridos tumbados. Apenas el año pasado, fue detenido en Hermosillo por intentar sobornar a policías municipales, motivo por el cual fue investigado por el delito de cohecho.

Aunque su defensa solicitó una salida alterna para resolver el caso, tanto la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora como el juez rechazaron la petición, por lo que aún enfrenta este proceso legal.

