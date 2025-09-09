Israel ataca Doha, Qatar; su objetivo eran líderes de Hamás, asegura
Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron este martes una zona en Doha, Qatar; apenas el domingo, Donald Trump urgió a que aceptaran las condiciones para la paz
Este martes 9 de septiembre de 2025, ocurrió un ataque en Doha, capital de Qatar, realizado por misiles de Israel contra líderes del grupo terrorista Hamás.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que el ataque de hoy forma parte dela expansión de sus acciones militares para incluir dicho país, donde el grupo extremista tiene a su base política. Detallaron que este fue un “ataque preciso” contra los “altos dirigentes”.
La cadena de televisión qatarí Al Jazeera mencionó que el ataque israelí tenía como objetivo a negociadores del cese al fuego en la Franja de Gaza. Apenas ayer lunes 8 de septiembre, Khalil Al-Hayya, jefe negociador de Hamás, sostuvo un encuentro con Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thanm primer ministro qatarí en Doha.
Este ataque es relevante en un contexto donde Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó el domingo 7 de septiembre que Israel aceptaba un cese al fuego y urgía a Hamás a aceptar las condiciones, de lo contrario sería la última advertencia.
Ataque contra Doha fue “cobarde": vocero de Qatar
Los misiles israelíes impactaron diversos edificios residenciales. Majed Al Ansari, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar clasificó el lanzamiento de misiles contra su territorio como un “ataque criminal”, lo calificó como “cobarde” y una “flagrante violación de las leyes y normas internacionales”.
“Si bien condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar enfatiza que no tolerará este comportamiento israelí imprudente e irresponsable”, agregó el vocero Al Ansari en la red social X.
تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025
Ataque a Doha es totalmente responsabilidad de Israel: Netanyahu
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, mencionó que el ataque contra dos jefes terroristas de Hamás en Doha, Qatar, fue realizado de forma independiente por Israel y asumen la responsabilidad por ello.
Prime Minister's Office:— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025
Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.
Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.
“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la dirigió e Israel asume toda la responsabilidad”, mencionó el líder israelí en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.
Por su parte, las FDI argumentaron que los objetivos atacados hoy lideraron las operaciones terroristas de Hamás y son “directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre” de 2023, que desató la guerra entre ambos bandos en el enclave.
The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.— Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025
For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and…
“Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión e inteligencia adicional”, destacaron las FDI en un comunicado.