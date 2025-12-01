Fortalece ITAVU la seguridad patrimonial de hogares de Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas consolidó un avance significativo en materia de vivienda al entregar escrituras que otorgan certeza jurídica a familias del municipio de San Nicolás. El acto, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, y el director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Guillermo Treviño Cantú, representó un paso concreto para fortalecer el patrimonio de los hogares tamaulipecos y reducir la vulnerabilidad habitacional.

Fortalece ITAVU la seguridad patrimonial de hogares tamaulipecos|FIA

Las y los beneficiarios compartieron su emoción al recibir un documento que, más allá de su valor legal, simboliza estabilidad y un nuevo comienzo.

Conmovidos, expresaron su agradecimiento por la cercanía y sensibilidad del gobierno estatal, “hoy nuestra familia por fin tiene un documento que nos da paz. Gracias por estar cerca y acompañarnos”, destacó una de las vecinas.

Beneficiarios compartieron su emoción al recibir un documento |FIA

Durante su mensaje, el gobernador subrayó que su administración continuará recorriendo los municipios, escuchando a la gente y respondiendo con acciones que transformen su entorno.

Afirmó que la justicia social se construye con hechos, presencia y coordinación institucional para garantizar bienestar en todas las regiones del estado.

El ITAVU reiteró su compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno de Tamaulipas para que más familias consoliden un patrimonio seguro y digno.

Con este tipo de acciones, la entidad avanza hacia un modelo de desarrollo humanista que prioriza a las personas y fortalece la cohesión social.