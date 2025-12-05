Incendio en fábrica de Jalisco deja dos lesionados y dos perros rescatados

Se registró un incendio dentro de un local y fábrica de pinturas en Guadalajara, Jalisco el cual dejó a dos personas lesionadas. El fuego se registró la tarde de este jueves en un inmueble ubicado sobre la calle Pedro García Conde, en la colonia 5 de Mayo, donde una bodega de unos 7 por 7 metros terminó envuelta en llamas.

Al llegar, los bomberos encontraron el área de almacenamiento ardiendo y comenzaron a enfriar los contenedores para evitar que las llamas se extendieran. Gracias a esa acción rápida, lograron contener el incendio antes de que alcanzara materiales aún más peligrosos y causara una emergencia de mayor magnitud.

Dos hombres sufren lesiones tras incendio en Jalisco

Durante la emergencia, dos hombres sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. Paramédicos de Servicios Médicos Municipales llegaron al punto para brindarles atención inicial y luego trasladarlos a un hospital, donde se reportaron en estado regular–estable.

Aunque las autoridades no han confirmado si las víctimas trabajaban en el lugar, señalaron que el manejo de materiales peligrosos hizo más complicado el control del fuego y aumentó los riesgos para quienes estaban cerca.

Entre el caos y la humareda, el personal también localizó a dos cachorros atrapados dentro de la bodega y consiguió rescatarlos sanos y salvos.

Controlan incendio en Guadalajara

Bomberos Guadalajara, Protección Civil Jalisco, Seguridad Ciudadana, Policía Estatal y Servicios Médicos Municipales trabajaron de manera coordinada para apagar las llamas, asegurar el área y auxiliar a las personas afectadas.

Debido a la gran cantidad de unidades de emergencia, las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar la zona para no entorpecer las labores.

Las autoridades investigan las causas del origen de este incendio que dejó severos daños en la fábrica y dos personas heridas.