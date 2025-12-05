Activan Alerta Amber en Sinaloa por desaparición de la niña Eunice Abigail y una adolescente

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa compartió la ficha de búsqueda de la niña Eunice Abigail Garnica Rojo, quien desapareció en el municipio de Mazatlán y a través de la Alerta Amber, se busca dar con su paradero lo más pronto posible.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la menor, de 11 años, desapareció el 1 de diciembre, cuando salió en compañía de su mamá de su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

No se proporcionaron señas particulares de Eunice Abigail; sin embargo, la Alerta Amber detalla que el día que desapareció, vestía una blusa blanca, una falda azul, calcetas largas color blanco y tenis blancos.

Desaparecen adolescentes en Culiacán y activan la Alerta Amber

En Sinaloa, también buscan con urgencia a Daian Anahí Félix Quiroa, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el 29 de noviembre en la colonia Antonio Toledo Corro, de Culiacán.

La quinceañera salió de su casa y hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que se activó una ficha para localizarla y en ella se precisa que vestía una blusa rosa, un pantalón azul y unos tenis de color lila.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a Daian Anahí Félix Quiroa. pic.twitter.com/M2vARAPCc6 — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) December 1, 2025

Desafortunadamente, en el mismo municipio se reportó la desaparición de Darshan Emiliano López Benítez, de 14 años. Al menor lo buscan desde el 15 de noviembre, cuando tuvo la última comunicación con su familia y les dijo que estaba en Culiacán.

Se desconoce la vestimenta que llevaba, pero la ficha de búsqueda indica que tiene cicatrices en ambos antebrazos, aproximadamente de tres centímetros, además tiene un lunar en el pómulo derecho y otro lunar café en la parte baja de la espalda.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a Darshan Emiliano López Benítez. pic.twitter.com/LcyweUNOxv — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) December 4, 2025

Para reportar cualquier dato relacionado con las fichas de la Alerta Amber en Sinaloa, es necesario marcar a los siguientes números: (800) 8 90 90 92 y (667) 7 15 55 88.

¿Dónde puedo ver las Alerta Amber?

En la página web de la Fiscalía de Sinaloa existe un apartado especial donde se publican las fichas de búsqueda, ya que se trata de una herramienta indispensable de difusión que permite encontrar a menores de edad.

En el mismo sitio web se detalla que en caso de necesitar activar una Alerta Amber, se deben de cumplir tres criterios:

