Fiscalía revela terrible motivo del asesinato de familia desaparecida en Tamaulipas

En horas recientes, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el asesinato y hallazgo de tres integrantes de una familia desaparecida en Reynosa; tras las primeras investigaciones, se reveló un insólito motivo detrás del crimen que puso en alerta a los elementos de rescate y emergencia.

Los cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería a las afueras de la ciudad y trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

Asesinato de familia desaparecida Tamaulipas: ¿Qué se sabe sobre el homicidio?

Las primeras indagatorias apuntan a que las víctimas son Berenice Flores Flores, su esposo Heriberto González Santes y su familiar, Ángel Manuel González Valencia, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 30 de octubre. Todos ellos eran trabajadores de una maquiladora en la frontera tamaulipeca.

A pesar de que de manera preliminar se habló de una cuarta víctima, se confirmó que la hija de la pareja, la niña Claudia Estefanía, de 10 años, continúa desaparecida, por lo que su búsqueda sigue activa.

De acuerdo con la investigación, el domicilio de la familia, ubicado en la colonia Hacienda Las Fuentes, fue encontrado saqueado y sin energía eléctrica, lo que desde el principio generó sospechas de un hecho violento. Vecinos relataron que las puertas estaban entreabiertas y no había señales de pelea, pero tampoco rastro alguno de los habitantes.

#IMPORTANTE | Localizan sin vida a familia reportada como desaparecida en #Reynosa, #Tamaulipas



Los restos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad y, de manera extraoficial, se reporta la detención de una #mujer y un hombre presuntamente relacionados al caso.… pic.twitter.com/CqCUrd2XNZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025

Detenidos revelan el insólito motivo del asesinato de la familia desaparecida en Tamaulipas

Durante la última actualización de la Fiscalía de Tamaulipas, se informó que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato. Las declaraciones de los implicados llevaron a descubrir el móvil del crimen: una venganza laboral.

Según las autoridades, los agresores fueron contratados para secuestrar a uno de los hombres de la familia, quien recientemente había sido ascendido a supervisor en la maquiladora; sin embargo, durante la ejecución del plan, también privaron de la libertad a su esposa, hija y un familiar que vivía con ellos.

La institución confirmó que aún se busca a dos sospechosos más vinculados al caso. Mientras tanto, los cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes exigen justicia y mayor seguridad en Reynosa, donde la violencia y las desapariciones siguen marcando el pulso cotidiano.