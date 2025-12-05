¡Tiembla en México! Se registra sismo de magnitud 5.5 frente a costas de Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que hoy 5 de diciembre ocurrió un sismo de magnitud 5.5, a 228 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, sin que hasta el momento se registren daños en esa entidad.

Por su parte, Protección Civil de Jalisco detalló que el temblor fue detectado frente a la costa de Melaque, y aunque fue detectado por el sistema automático de monitoreo sísmico, no lo percibieron en los municipios cercanos a la costa.

Debido a la magnitud, las unidades de monitoreo estarán atentas ante cualquier réplica o actualización de los servicios sismológicos, añadió la dependencia.

SISMO Magnitud 5.5 Loc 228 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 05/12/25 13:33:42 Lat 18.71 Lon -106.65 Pf 5 km pic.twitter.com/0CHjHMOVMp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 5, 2025

Sin embargo, no fue el único sismo hoy, ya que previamente hubo otros temblores al suroeste de Cihuatlán:



Magnitud 4.4, a 233 kilómetros de la costa, a las 10:22 de la mañana

Magnitud 4.1, a 231 kilómetros de la costa, a las 10:47 de la mañana

La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que luego del sismo de magnitud 5.5 no se esperaba la generación de un tsunami en costas nacionales; sin embargo, se realizaría una evaluación de la zona.

¿Se activó la Alerta Sísmica en la CDMX?

Debido a la distancia y la magnitud del temblor hoy 5 de diciembre, en la Ciudad de México (CDMX) fue imperceptible y no se activaron las alertas, porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) funciona con sensores colocados desde Bahía de Banderas, Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los cuales al detectar un temblor fuerte emiten una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a la CDMX y otras regiones donde hay cobertura.

Si la intensidad en los primeros segundos supera los niveles de energía, se emite la alerta a través de los altavoces de la CDMX, los cuales están enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

