VIDEO: Alumno pierde el control y golpea a maestro en el Cobay de Mérida, Yucatán

Un nuevo caso de violencia escolar volvió a inundar las redes sociales, luego de que este jueves 4 de diciembre se difundiera un video que muestra cómo un alumno agrede a un prefecto del plantel Xoclán del Colegio de Bachilleres (Cobay), en Mérida, Yucatán.

¿Qué ocurrió en el Cobay Xoclán?

De acuerdo con estudiantes que presenciaron la escena, el joven comenzó a discutir con su compañera, quien sería su novia. De un momento a otro, ingresa al salón y continúa reclamándole cosas.

Algunos alumnos aseguran que, por celos, incluso la habría cacheteado; otros señalan que no llegó a golpearla, pero sí discutieron de forma alterada, lo que hizo que ella saliera del salón.

Ante la situación, el prefecto intervino para calmar al joven y evitar que siguiera a la chica fuera del aula. Sin embargo, la reacción del estudiante habría sido todavía más violenta.

En los videos grabados dentro del plantel se ve el momento en que dos docentes intentan sujetar al joven, mientras él solo responde con patadas y golpes. Ante el asombro, los alumnos empiezan a gritar cosas inaudibles, mientras que otros solo observan la horrible escena.

¿Qué pasó con el alumno del Cobay Mérida?

Hasta el momento, el Cobay Xoclán no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, por lo que aún no se sabe si habrá sanciones hacia el estudiante involucrado.

Lo que sí está confirmado es que las autoridades educativas y de seguridad ya investigan el caso para deslindar responsabilidades y determinar si se trató de un episodio de violencia escolar.

De comprobarse que el estudiante ha tenido conductas agresivas, es posible que enfrente sanciones que podrían incluir desde suspensión hasta expulsión definitiva del plantel.

Secuencia del video: El joven intenta salir detrás de su novia, pero el maestro lo detiene y este comienza a actuar de manera agresiva. |Redes sociales

Violencia en relaciones de pareja; ¿cómo detectarlo?

Especialistas señalan que la violencia en el noviazgo puede aparecer de forma silenciosa y escalar con el tiempo, ya que no siempre inicia con golpes.

Antes suele haber gritos, insultos, celos excesivos, control del teléfono, aislamiento y amenazas emocionales.

Cuando la violencia física aparece, como empujones, jaloneos o intentos de impedir que la otra persona salga del lugar, generalmente forma parte de un patrón más amplio de control.

Si eres estudiante y detectas que un amigo o amiga vive una relación así, es importante pedir ayuda a docentes, tutores o módulos de atención psicológica.