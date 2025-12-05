Dr. Oetker México fortalece su liderazgo con la ampliación de su planta en Querétaro

Una expansión que cambió el rumbo de la categoría

En un sector donde la innovación y la eficiencia marcan la diferencia, Dr. Oetker México alcanzó un punto de inflexión con la ampliación de su planta de producción en Querétaro. El proyecto sumó 25,000 m² adicionales a las instalaciones actuales, integrando nuevas tecnologías, energías limpias y espacios orientados al bienestar laboral.

La inauguración contó con la presencia del gobernador Mauricio Kuri González, del secretario de Desarrollo Sustentable Marco A. del Prete Tercero, y de los directivos Humberto Arturo Varela Ochoa y Hagen Wichmann, quienes resaltaron la relevancia estratégica de esta expansión para la operación de la compañía en México, Estados Unidos y América

Latina.

Con esta ampliación, la planta se convierte en la más grande del grupo en América Latina y refuerza su papel como punto clave dentro de la producción global.

Un fenómeno multiplataforma

El impacto de esta expansión se refleja directamente en el fortalecimiento y crecimiento de sus marcas emblemáticas:



D’Gari, con 72 años de historia, se consolida como líder en postres en polvo en México y continúa siendo la segunda marca de gelatinas más vendida en Estados Unidos.

Rexal, con 95 años de trayectoria, impulsa su expansión tras su integración a la planta de Querétaro, fortaleciendo su liderazgo en México y Estados Unidos dentro de los polvos para hornear.

Además, la nueva capacidad instalada permitirá alcanzar una producción diaria de 250 toneladas, elevando la competitividad y garantizando una respuesta más ágil a los mercados de Norte, Centro y Sudamérica.

Un equipo operando como un solo sistema

El crecimiento de Dr. Oetker México se sustenta en la coordinación y compromiso de un equipo multidisciplinario. La empresa genera actualmente más de 750 empleos directos, la mayoría ocupados por mujeres, reforzando su enfoque social e inclusivo.

El nuevo espacio también integra un comedor renovado, área de lactancia, enfermería y vestidores equipados, garantizando un entorno más seguro, moderno y digno para los colaboradores.

Cada área desde producción, ingeniería, logística, calidad, desarrollo humano hasta la Dirección general opera en sincronía para asegurar estándares globales y un crecimiento sostenible.

Un nuevo estándar en la industria

La ampliación de la planta de Querétaro no solo incrementa la capacidad productiva: establece un nuevo modelo operativo dentro de la industria de alimentos.

Este proyecto reafirma la confianza del grupo alemán Dr. Oetker en México como plataforma estratégica y fortalece su propósito rector: “Crear el Sabor del Hogar”.