Dr. Oetker México fortalece su liderazgo con la ampliación de su planta en Querétaro
Una expansión estratégica que moderniza la producción, impulsa el crecimiento de marcas icónicas como D’Gari y Rexal y consolida a México como plataforma clave para Estados Unidos y Latinoamérica.
Una expansión que cambió el rumbo de la categoría
En un sector donde la innovación y la eficiencia marcan la diferencia, Dr. Oetker México alcanzó un punto de inflexión con la ampliación de su planta de producción en Querétaro. El proyecto sumó 25,000 m² adicionales a las instalaciones actuales, integrando nuevas tecnologías, energías limpias y espacios orientados al bienestar laboral.
La inauguración contó con la presencia del gobernador Mauricio Kuri González, del secretario de Desarrollo Sustentable Marco A. del Prete Tercero, y de los directivos Humberto Arturo Varela Ochoa y Hagen Wichmann, quienes resaltaron la relevancia estratégica de esta expansión para la operación de la compañía en México, Estados Unidos y América
Latina.
Con esta ampliación, la planta se convierte en la más grande del grupo en América Latina y refuerza su papel como punto clave dentro de la producción global.
Un fenómeno multiplataforma
El impacto de esta expansión se refleja directamente en el fortalecimiento y crecimiento de sus marcas emblemáticas:
- D’Gari, con 72 años de historia, se consolida como líder en postres en polvo en México y continúa siendo la segunda marca de gelatinas más vendida en Estados Unidos.
- Rexal, con 95 años de trayectoria, impulsa su expansión tras su integración a la planta de Querétaro, fortaleciendo su liderazgo en México y Estados Unidos dentro de los polvos para hornear.
Además, la nueva capacidad instalada permitirá alcanzar una producción diaria de 250 toneladas, elevando la competitividad y garantizando una respuesta más ágil a los mercados de Norte, Centro y Sudamérica.
Un equipo operando como un solo sistema
El crecimiento de Dr. Oetker México se sustenta en la coordinación y compromiso de un equipo multidisciplinario. La empresa genera actualmente más de 750 empleos directos, la mayoría ocupados por mujeres, reforzando su enfoque social e inclusivo.
El nuevo espacio también integra un comedor renovado, área de lactancia, enfermería y vestidores equipados, garantizando un entorno más seguro, moderno y digno para los colaboradores.
Cada área desde producción, ingeniería, logística, calidad, desarrollo humano hasta la Dirección general opera en sincronía para asegurar estándares globales y un crecimiento sostenible.
Un nuevo estándar en la industria
La ampliación de la planta de Querétaro no solo incrementa la capacidad productiva: establece un nuevo modelo operativo dentro de la industria de alimentos.
Este proyecto reafirma la confianza del grupo alemán Dr. Oetker en México como plataforma estratégica y fortalece su propósito rector: “Crear el Sabor del Hogar”.