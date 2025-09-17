Jair Bolsonaro es hospitalizado tras sufrir un malestar durante su arresto domiciliario

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de emergencia en Brasilia el martes, tras presentar un cuadro de salud que incluyó hipo persistente, vómitos y una fuerte baja en la presión arterial.

La noticia fue confirmada por su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, quien pidió a través de la red social X las oraciones de los seguidores de su padre “para que no sea nada grave”.

Hospitalizado de urgencia por malestar

De acuerdo con el senador, el exmandatario, de 70 años, fue llevado al hospital DF Star, acompañado por agentes de seguridad que lo vigilan en su residencia, donde cumple arresto domiciliario desde agosto.

La emergencia encendió las alarmas en el entorno político brasileño, debido a la condición del expresidente y al contexto judicial que enfrenta.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Mientras que Michelle Bolsonaro, también se pronunció en redes sociales informando que su esposo se sometió a pruebas médicas y está recibiendo medicación intravenosa.

En un mensaje por medio de sus historias de Instagram a sus seguidores, aseguró: “¡Todo va a estar bien!”, intentando transmitir calma tras la repentina hospitalización.

¿Qué paso con Jair Bolsonaro?

El episodio ocurre menos de una semana después de que Bolsonaro fuera condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado, una acusación que según la Fiscalía incluía la posibilidad de atentar contra la vida del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

No es la primera vez que Bolsonaro enfrenta complicaciones de salud. En los últimos años, ha sido hospitalizado en varias ocasiones por problemas derivados de la herida que sufrió en 2018, cuando fue apuñalado durante la campaña presidencial.

Michelle Bolsonaro, también se pronunció en redes sociales|Captura de pantalla

De acuerdo con los reportes de la cadena CNN Brasil, el domingo pasado, Bolsonaro acudió al hospital para someterse a exámenes y a un procedimiento dermatológico para retirar lesiones en la piel.

Por ahora, se espera un nuevo parte médico que confirme la evolución de su estado de salud y determine si su condición actual guarda relación con sus antecedentes médicos o con el cuadro presentado este martes.