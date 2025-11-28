Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, cambiará su declaración a CULPABLE en Chicago

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y uno de los líderes de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, se prepara para declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos. Así lo confirma una notificación oficial emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

El documento judicial, ingresado al expediente este viernes 28 de noviembre de 2025, notifica un cambio crucial en el proceso penal contra Guzmán López. La audiencia de estatus que estaba programada originalmente, ha sido convertida oficialmente en una "audiencia de cambio de declaración" (change of plea hearing).

¿Cuándo será la audiencia Joaquín Guzmán López?

De acuerdo con la notificación firmada por el secretario de la Corte, la audiencia se llevará a cabo ante la Jueza Honorable Sharon Johnson Coleman el próximo 1 de diciembre de 2025 a las 13:30 horas.

"La audiencia de estatus en persona programada para el 1/12/2025 a la 1:30 PM se ha convertido ahora en una audiencia de cambio de declaración", se lee textualmente en el documento del Caso No. 1:09-cr-00383.

Este movimiento legal sugiere que Joaquín Guzmán López ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de Estados Unidos, tal como se había previsto, luego de un constante cambio de fecha en sus audiencias previas, a solicitud de su defensa y en complicidad con las autoridades norteamericanas.

"El Güero", como también se le conoce, fue detenido en julio de 2024 en un aeródromo cerca de El Paso, Texas, tras aterrizar en un avión privado junto a Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Desde su entrega, que de acuerdo con "El Mayo" fue una operación pactada para entregarrlo, Guzmán López fue trasladado a Chicago, donde enfrenta múltiples cargos federales, donde planea seguir la ruta de colaborador de su hermano, Ovidio Guzmán.

Cártel de Sinaloa: ¿Qué se sabe del acuerdo entre Ovidio y Joaquín Guzmán López con EU?

¿De qué se le acusa a Joaquín Guzmán López?

Joaquín Guzmán López es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales coordinadores de la logística de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa. Los cargos en su contra en el Distrito Norte de Illinois incluyen:



Tráfico de drogas: Conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Lavado de dinero: Participación en esquemas para blanquear las ganancias ilícitas del cártel.

Posesión de armas de fuego: Uso de armamento ilegal para facilitar las operaciones de narcotráfico.

Al declararse culpable, se espera que Guzmán López evite ir a un juicio público (como el que enfrentó su padre en Nueva York) y podría recibir una sentencia reducida a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses, lo que podría implicar proporcionar información sensible sobre las operaciones actuales de "Los Chapitos" y de otras facciones del Cártel de Sinaloa.

