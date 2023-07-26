Multimillonario Joe Lewis se declaró inocente de tráfico de información

El multimillonario británico Joe Lewis se declaró inocente de haber orquestado lo que los fiscales calificaron de "descarada" trama de tráfico de información privilegiada al pasar consejos sobre empresas en las que invertía a amigos, pilotos privados y una ex novia.

Joe Lewis, de 86 años, cuyo fideicomiso familiar controla la mayoría del equipo de fútbol Tottenham Hotspur, se declaró culpable ante la juez federal Valerie Figueredo en un tribunal federal de Manhattan.

El fiscal Nicolas Roos dijo que Joe Lewis quedaría en libertad bajo una fianza de 300 millones de dólares garantizada por su yate, llamado Aviva, y su avión privado.

El Distrito Sur de Nueva York, ha acusado a Joe Lewis, el multimillonario británico, por orquestar un esquema de abuso de información privilegiada descarada. Damian Williams / Abogado del Distrito Sur de Nueva York

Dos de los pilotos de Joe Lewis, Patrick O'Connor y Bryan Waugh, también se declararon no culpables de cargos relacionados con el uso de información privilegiada, tras ser acusados de obtener millones de dólares en beneficios ilegales gracias a los consejos de Joe Lewis. Su fianza se fijó en 250 mil dólares para cada uno.

Joe Lewis fundó la empresa de inversiones Tavistock Group y tiene una fortuna de 6.100 millones de dólares, según la revista Forbes. Llevaba un traje gris a su comparecencia, y no estaba esposado.

David Zornow, su abogado, dijo en un comunicado que los fiscales cometieron un "error atroz" al presentar cargos, y afirmó que su cliente había viajado a Estados Unidos voluntariamente para defenderse de las acusaciones.

British billionaire Joe Lewis, the owner of the Tottenham Hotspur soccer club in London, has been charged with insider trading in the US https://t.co/0zVK9OpS9l — Bloomberg (@business) July 25, 2023

Los abogados de O'Connor, de 66 años, y Waugh, de 64, declinaron hacer comentarios tras la vista.

Un portavoz del Tottenham dijo en un comunicado: "Este es un asunto legal ajeno al club y como tal no tenemos comentarios".

Los fiscales dijeron que en 2019 Joe Lewis prestó a cada piloto 500 mil dólares y los alentó a comprar acciones en la compañía de oncología Mirati Therapeutics MRTX.O antes de que publicara resultados clínicos favorables.

O'Connor envió un mensaje de texto a un amigo diciendo que pensaba que "el Jefe tiene información privilegiada", según la acusación.

Después de que Mirati anunciara los resultados positivos, el precio de sus acciones subió un 16,7% en un día, y ambos pilotos reembolsaron a Joe Lewis sus préstamos.

Al transferir a Joe Lewis el reembolso, Waugh indicó que el dinero era una "devolución de préstamo para MRTX".

Mirati no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

BREAKING: British billionaire Joe Lewis has surrendered to US authorities in Manhattan, and is expected to appear in court later today to face insider trading charges, a spokesman for the US Attorney's office in Manhattan said https://t.co/ICiQJJbn40 pic.twitter.com/QD5TkCcF8o — Reuters (@Reuters) July 26, 2023

¿Cuál es el caso contra Joe Lewis?

Joe Lewis fue acusado de 16 cargos de fraude de valores y tres cargos de conspiración, por presuntos delitos que abarcan desde 2013 hasta 2021, y teóricamente podría enfrentar décadas de prisión.

Los fiscales dijeron que Joe Lewis controlaba los asientos de la junta directiva en varias compañías y diputó a empleados para que sirvieran en las juntas, lo que le dio acceso a información privilegiada que luego pasó a otros.

"Nada de esto era necesario", dijo en un comunicado Damian Williams, fiscal federal en Manhattan. "Joe Lewis es un hombre rico".

El uso de información privilegiada ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la oficina de Williams, que se remonta a 2009, cuando comenzó una ofensiva bajo uno de sus predecesores, Preet Bharara.

O'Connor y Waugh, residentes en Nueva York y Virginia, respectivamente, se enfrentan cada uno a siete cargos de fraude de valores y uno de conspiración.

UK billionaire Joe Lewis, whose family trust owns football club Tottenham Hotspur, to appear in New York court to face insider trading charges https://t.co/veLMYSDsri — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 26, 2023

Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó un caso civil de uso de información privilegiada contra Lewis, O'Connor, Waugh y la ex novia de Joe Lewis, Carolyn Carter.

La SEC dijo que Joe Lewis se enteró en julio de 2019 de que una empresa de biotecnología en la que había invertido recaudaría capital a través de una inversión privada en capital público, una transacción que tiende a elevar el precio de las acciones de una empresa.

A pesar de estar obligado por un acuerdo de confidencialidad, Joe Lewis supuestamente le contó a Carter, de 33 años, sobre la transacción en una habitación de hotel de lujo en Corea del Sur, donde se alojaban.

Carter compró entonces 701 mil dólares en acciones de la empresa, que la SEC no menciona, y obtuvo unos 172 mil dólares de beneficio después de que la noticia de la colocación privada hiciera subir el precio de las acciones.

Un abogado de Carter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Carter no se enfrenta a cargos penales.