¿Una amenaza de terrorismo? Aparecen cabezas de cerdo frente a mezquitas en París

La capital francesa vivió un episodio de tensión religiosa y política tras el hallazgo de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas en París, un acto considerado un insulto hacia la comunidad musulmana, para la cual este animal es símbolo de impureza. El hecho fue confirmado por la Policía de París y la Fiscalía, que ya investigan los incidentes como posibles delitos de incitación al odio agravada por discriminación.

Cabe señalar que Francia alberga la comunidad musulmana más numerosa de Europa, con más de seis millones de personas, por lo que el hecho ha encendido alarmas en un contexto social marcado por tensiones políticas y culturales en Medio Oriente.

Investigación en curso por incitación al odio

El jefe de la Policía de París, Laurent Nunez, informó en la red X que ya se abrió una investigación y que las autoridades están realizando “todo lo posible para encontrar a los autores de estos actos despreciables”. Las pesquisas incluyen el análisis de las cámaras de seguridad de los alrededores y la inspección de los mensajes hallados en los lugares donde se depositaron las cabezas de cerdo.

La Fiscalía de París confirmó que los hallazgos ocurrieron en al menos dos mezquitas dentro de la ciudad y una más en las afueras. Además, se reportó que en otra zona del norte de París apareció una cabeza de cerdo dentro de una maleta, lo que elevó aún más la preocupación de las autoridades. Estos incidentes se califican como graves, ya que podrían encuadrarse en delitos que buscan fomentar la discriminación y la violencia.

Reacciones políticas y sociales en Francia

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, condenó enérgicamente lo sucedido, asegurando que “los compatriotas musulmanes deben poder practicar su fe en paz”. El funcionario reconoció que actos como estos generan heridas profundas en una comunidad que ya enfrenta estigmatización en algunos sectores sociales.

Uno de los detalles que llamó la atención de las autoridades fue la palabra “Macron” garabateada en azul en uno de los lugares donde se hallaron las cabezas de cerdo. Esta referencia directa al presidente Emmanuel Macron.