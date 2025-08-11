Fiscalía de NL investiga a jóvenes por presunto maltrato y asesinato de un perro difundido en redes sociales

¡Otro caso más de maltrato animal! Una pareja de jóvenes fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acusada del asesinato de un perro en el municipio de García, Nuevo León (NL), la cual fue difundida por redes sociales.

La captura de los adolescentes se llevó a cabo en una estación de autobuses en Montemorelos, donde presuntamente intentaban huir para evadir la acción de la justicia tras los hechos realizados.

Detienen menores por el asesinato de un perrito en NL

Las investigaciones iniciaron después de que circularan en redes sociales videos que mostraban a un joven torturando y quitándole la vida a un cachorro, mientras grababa el hecho para después difundirlo.

De acuerdo con las denuncias realizadas en redes sociales, su pareja sentimental habría participado apoyando la agresión.

La indignación de los ciudadanos y la presión de organizaciones defensoras de animales motivaron la rápida intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Por tratarse de menores de edad, las autoridades no revelaron sus identidades de manera oficial; sin embargo, se informó que se trata de Owen “N”, de 16 años, y Ana “N”, de 17, acusados de maltrato y crueldad contra animales domésticos, delitos considerados graves en la legislación estatal.

Jóvenes le quitan la vida a un perro y lo graban

El ataque ocurrió en la colonia Hacienda del Sol, donde Owen “N” se habría grabado matando a un cachorro color blanco, aparentemente con una navaja, dentro de una maleta.

En el video se aprecia que viste una chaqueta negra con estampados, mientras que Ana “N” presuntamente estuvo al tanto del acto y participó como cómplice.

🔺La Fiscalía General de Justicia informa🔺



La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental al tener conocimiento de los hechos a través de redes sociales y en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la localización de dos adolescentes que podrían… — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) August 11, 2025

El material del brutal ataque fue difundido en Instagram y rápidamente compartido por usuarios, lo que permitió alertar a las autoridades.

Con apoyo de la ciudadanía y trabajos de inteligencia, los adolescentes fueron ubicados y detenidos en menos de 12 horas.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que la detención fue producto de un operativo coordinado. Mientras que la Fiscalía informó que ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y que las indagatorias continúan para esclarecer el caso. El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, también confirmó la detención a través de redes sociales.