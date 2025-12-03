Así operaba ‘El Tato’ en Puebla: Obligaban a gerentes de antros a vender droga bajo amenazas: VIDEO

La violencia y crímenes que rodean a Gabriel 'N', líder de la banda conocida como 'El Tato', volvió a encender alarmas en Puebla tras la difusión de un video que muestra el nivel de control criminal que ejercía este grupo sobre centros nocturnos.

La banda de 'El Tato' y su expansión violenta en Puebla

Las imágenes, grabadas en enero, muestran a la banda de 'El Tato' irrumpiendo en el establecimiento 'Mamitas Club', donde amenazaron y golpearon al gerente para presuntamente obligarlo a vender droga bajo su mando; el material expone un patrón de extorsión que, según comerciantes, lleva años afectando a negocios en Puebla.

En el video se observa cómo varios integrantes de la banda de Gabriel 'N' entran al local con total impunidad. En segundos someten a empleados, los rodean y les lanzan golpes después de exigirles que distribuyan sustancias controladas.

Esto coincide con las prácticas que las autoridades atribuyen a la banda de 'El Tato', señalada también como responsable del ataque al bar Lacoss, donde ocurrió una masacre que dejó múltiples víctimas.

Aunque Gabriel 'N' ya fue detenido, la difusión del video mostró que la banda de 'El Tato' operaba con violencia sistemática en distintos puntos de Puebla, ejerciendo presión criminal sobre centros nocturnos, antros y bares.

Cómo operaba la banda de 'El Tato' en centros nocturnos de Puebla

Las agresiones no eran hechos aislados, sino un método recurrente para asegurar que los negocios vendieran exclusivamente la droga distribuida por este grupo.

Fuentes locales explican que la banda de 'El Tato' imponía cuotas, controlaba accesos y utilizaba amenazas directas para dominar zonas completas. Propietarios de bares en Puebla han señalado que el temor a represalias los obligaba a aceptar las condiciones impuestas por Gabriel 'N' y sus cómplices, creando un ciclo de violencia difícil de romper.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que ya analiza el material difundido para fortalecer la investigación contra Gabriel “N”. Sin embargo, aún no ha ofrecido detalles sobre los avances del caso.