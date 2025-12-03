Balacera en bazar navideño de Ecatepec: esto se sabe de “El Balú”, integrante de “La Chokiza”

La madrugada del miércoles 3 de diciembre se armó un zafarrancho en el bazar navideño del fraccionamiento La Guadalupana, en Ecatepec, luego de que comerciantes presuntamente intentaran impedir la captura de Aldo “N”, alias “El Balú”, señalado como integrante de "La Chokiza", grupo criminal que opera en la zona oriente del Estado de México (Edomex).

Durante la noche, autoridades estatales habrían recibido un reporte vecinal por disparos dentro del tianguis. Al llegar, policías de Ecatepec ubicaron a “Balú”, quien estaba en posesión de una pistola calibre .32.

¿Qué pasó en el tianguis navideño de Ecatepec?

Testigos relataron que, en cuanto los policías localizaron al presunto criminal, varios comerciantes intentaron impedir la detención, argumentando que se trataba de un vendedor del tianguis.

Esto generó jaloneos, empujones y momentos de tensión que escalaron rápidamente. Incluso, se habrían realizado disparos al aire entre los puestos navideños con el fin de que Aldo "N" quedara en libertad.

Las autoridades confirmaron que, pese a la resistencia, el detenido fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, donde se definirá su situación legal.

¿Quién es “El Balú” y por qué lo buscaban?

Aldo “N” es identificado como uno de los integrantes de "La Chokiza", una célula señalada por delitos como:



Extorsión y cobro de piso

Homicidio

Narcomenudeo

Despojo de inmuebles

Montachoques

Préstamos “gota a gota”

Esta célula ha sido mencionada por comerciantes que denuncian haber sido obligados a pagar "derecho de piso". Aunque en redes sociales algunos perfiles afirman que ofrecen “protección” a vendedores; autoridades aseguran que se trata de un grupo de choque.

"La Chokiza": control criminal en Ecatepec

La organización ha sido vinculada al líder sindical Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, hoy prófugo y con una orden de aprehensión por secuestro exprés agravado.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, su red mantuvo durante años el control de extorsiones y despojos en Ecatepec, Tecámac y la región de Teotihuacán.

Otro miembro relevante es Alejandro “N”, alias “El Choko”, nombre que ha sido relacionado con la candidata al Senado por Movimiento Ciudadano y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

"El Choko" continúa recluido en el penal del Altiplano. Investigaciones señalan que intentó expandir su estructura hacia la CDMX, especialmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, aprovechando vínculos con autoridades locales.