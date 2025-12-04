VIDEO|¡Tensión por conato de bronca en bloqueo del IPN! Motociclista intentó arrollar a estudiantes

El caos vial generado por el bloqueo de estudiantes de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el norte de la Ciudad de México escaló rápidamente este martes cuando se registró un conato de bronca entre un alumno y un motociclista.

Se registró un conato de bronca entre un estudiante y una persona que intentó pasar el #bloqueo en el cruce de Montevideo y avenida Politécnico.



Ya son casi 8 horas de la protesta intermitente que mantienen al norte de la #CDMX



Vía @Fher_Torito https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/br22BCsGGn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

El altercado ocurrió en el cruce de las avenidas Montevideo y Politécnico. Según los reportes, el motociclista intentó forzar el paso a través del bloqueo aventándoles el vehículo a los estudiantes.

La protesta que se extendió por más de 8 horas, mantuvo al norte de la CDMX con un tráfico caótico. La movilización causó afectaciones en el transporte público de la zona, específicamente del metrobús cuyo servicio se vio suspendido durante la jornada.

¿Por qué protestaron los alumnos de medicina del IPN?

Los estudiantes que participaron en las manifestaciones pertenecen a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del IPN. Aseguraron que el bloqueo fue motivado por la falta de respuestas de las autoridades educativas y de salud respecto a las condiciones en las que operan los programas de internado médico y los intercambios clínicos.

Las demandas principales giran en torno a la exigencia de plazas para médicos y la dignidad de su internado.

Seguridad, plazas y pagos: Demandas centrales que motivaron el bloqueo de estudiantes de medicina del IPN

Los manifestantes señalaron diversas deficiencias que han afectado su formación y seguridad, justificando la protesta. Entre las principales preocupaciones se encuentra la inseguridad en las sedes hospitalarias.

Los alumnos han advertido que las sedes donde realizan su formación presentan deficiencias en protección, vigilancia y protocolos internos. Han reportado episodios de agresiones y situaciones de vulnerabilidad que afectan a sus compañeros durante sus guardias y traslados en distintas entidades del país.

Rechazo a plazas lejanas y falta de transparencia

Otro punto clave es el rechazo a la asignación de plazas de internado en estados distantes, como algunos del norte del país. Los estudiantes argumentan que la distancia dificulta su traslado los expone a contextos que consideran de mayor riesgo.

Y aunque la ley no obliga a los estudiantes a cursar el internado fuera de la Ciudad e México, han solicitado transparencia en la distribución de plazas y respeto a los procesos de selección establecidos.

A las demandas se sumó la falta de pago de becas a los internos y los retrasos en las remuneraciones a profesores, así como médicos que supervisan las rotaciones. Los alumnos enfatizaron que la ausencia de estos recursos impacta en su manutención, especialmente considerando las exigentes jornadas del internado, que pueden llegar a ser de hasta 60 horas semanales, impidiendo obtener ingresos por otras vías.