Juez pospone para marzo audiencia de Emilio Lozoya, por caso Odebrecht

Un juez federal aplazó para el 10 de marzo, y por última vez, la audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya por el caso de corrupción de Odebrecht, en el que se le acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Durante una diligencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la mamá de Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís confió en tono suplicante en “el sentido humano y de justicia” del presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a un acuerdo en favor de Pemex.

“Lo mejor es que lleguemos a un acuerdo”, asegura madre de Lozoya

“Lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido en denunciar a otras personas involucradas en corrupción, es el funcionario de más alto nivel del sexenio pasado que ha tenido el valor de contar lo que pasó, ha ofrecido reparar el daño, no se ha negociado pagar menos”

.

“Sigo confiando en que las autoridades sancionen a los verdaderos culpables. He estado en cinco prisiones en Alemania, mil días en prisión domiciliaria y he pasado tres años sin ver a mis nietos. Sigo esperando que las autoridades tomen una resolución”, externó Austin y Solís ante el juez Genaro Alarcón, durante la audiencia.

FGR se opuso a nuevo plazo de audiencia para Emilio Lozoya

Durante la audiencia realizada este martes la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a que se concediera una nueva prórroga en el caso Odebrecht, y se sostuvo que se han presentado “dilaciones injustificadas que provocan incertidumbre jurídica para el pueblo mexicano”.

Sin embargo, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón rechazó los argumentos presentados por los fiscales y concedió el plazo solicitado por los abogados de Emilio Lozoya y su madre, al considera que es justificada la petición.

Fiscalía quiere 54 años de cárcel para ex director de Pemex

Por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, tras casi cinco años de investigaciones la FGR pide, en total, 54 años de prisión en contra del exfuncionario federal quien durante la pasada administración encabezó a Pemex.

La FGR busca que por el caso Odebrecht, Lozoya permanezca 39 años en prisión , por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Según las indagatorias, el exfuncionario recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa brasileña a cambio de contratos de construcción durante el sexenio pasado.