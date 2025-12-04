Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Para congelarse? Alertan por frío intenso en distintas zonas de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que esta noche de miércoles y madrugada de jueves habrá frío intenso en alcaldías de la CDMX.

frío en cdmx
|Twitter @CDMX_SIBISO
Notas
Salud y Educación

Escrito por: Jimena Romero

Compartir nota

El ambiente en la Ciudad de México se mantuvo cálido este miércoles, 3 de diciembre de 2025, especialmente después del mediodía. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó una temperatura máxima de 24ºC aproximadamente a las 15:00 horas y advirtió de presencia de frío en distintas zonas de la CDMX.

El cielo mostró condiciones medio nubladas durante la tarde, aunque se esperan condiciones limitadas para lluvias ligeras solo en las partes altas de la capital. Los vientos soplarán con dirección variable, alcanzando velocidades de 5 a 20 km/h y registrando rachas de hasta 35 km/h.

Alerta por madrugadas con frío y temperaturas mínimas en la CDMX

La madrugada del jueves será fría en las zonas del Sur y Poniente de la capital, mientras que en el resto del Valle prevalecerá un ambiente fresco. La temperatura mínima oscilará en los 11º C en las primeras horas del jueves.

La SGIRPC destaca que ya se registraron bajas temperaturas en puntos clave de la ciudad. La estación de Topilejo en Tlalpan reportó la mínima más baja con 5.7 ºC, seguida por Belvedere Ajusco con 7.3º C. Otras zonas como Ajusco Medio y Santa Ana alcanzaron los 8.9º C. La dependencia llama a la ciudadanía a tomar precauciones, especialmente en estas zonas altas.

Recomendaciones de SGIRPC para el frío

Ante el pronóstico de madrugadas frías, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

  1. Evita la exposición a cambios bruscos de temperatura.
  2. Utiliza ropa abrigadora, especialmente al salir de casa en las primeras horas del día.
  3. Cubre las vías respiratorias con bufanda o pañuelo.
  4. Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.
  5. Mantente atento al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC para recibir información oportuna.

Recomendaciones para mascotas por temporada de frío

Debido a la temporada de frío, autoridades difundieron una serie de recomendaciones para el resguardo de las mascotas, los cuales podrías utilizar con tu animal de compañía.

  • No lo dejes a la intemperie, manténlos en en temperaturas cálidas.
  • Al igual que los seres humanos, es fundamental brindarles hidratación.
  • Procura realizar alguna actividad física con tu mascota para mantenerla activa.
  • Si notas algún comportamiento extraño o fuera de lo normal, consulta a tu veterinario de confianza.

El precio de trabajar en México: Transportistas pagan cuotas para entrar a ciudades fronterizas; autoridades siguen sin darles respuestas

Clima en MéxicoCDMX

Nota