¿Para congelarse? Alertan por frío intenso en distintas zonas de la CDMX

El ambiente en la Ciudad de México se mantuvo cálido este miércoles, 3 de diciembre de 2025, especialmente después del mediodía. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó una temperatura máxima de 24ºC aproximadamente a las 15:00 horas y advirtió de presencia de frío en distintas zonas de la CDMX.

El cielo mostró condiciones medio nubladas durante la tarde, aunque se esperan condiciones limitadas para lluvias ligeras solo en las partes altas de la capital. Los vientos soplarán con dirección variable, alcanzando velocidades de 5 a 20 km/h y registrando rachas de hasta 35 km/h.

Esta tarde prevalecerá ambiente cálido a #caluroso y cielo medio #nublado sin #lluvias. La madrugada de mañana será #fría en zonas del sur y poniente, ambiente fresco en el valle.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/d5gBxNBqbA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 3, 2025

Alerta por madrugadas con frío y temperaturas mínimas en la CDMX

La madrugada del jueves será fría en las zonas del Sur y Poniente de la capital, mientras que en el resto del Valle prevalecerá un ambiente fresco. La temperatura mínima oscilará en los 11º C en las primeras horas del jueves.

La SGIRPC destaca que ya se registraron bajas temperaturas en puntos clave de la ciudad. La estación de Topilejo en Tlalpan reportó la mínima más baja con 5.7 ºC, seguida por Belvedere Ajusco con 7.3º C. Otras zonas como Ajusco Medio y Santa Ana alcanzaron los 8.9º C. La dependencia llama a la ciudadanía a tomar precauciones, especialmente en estas zonas altas.

Distribución espacial de las #TemperaturasMínimas registradas el *03-12-2025*, por las redes de: SGIRPC, SEDEMA, CONAGUA y PEMBU-UNAM.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/IArt8mvBg0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 3, 2025

Recomendaciones de SGIRPC para el frío

Ante el pronóstico de madrugadas frías, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.



Evita la exposición a cambios bruscos de temperatura. Utiliza ropa abrigadora, especialmente al salir de casa en las primeras horas del día. Cubre las vías respiratorias con bufanda o pañuelo. Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico. Mantente atento al Sistema de Alerta Temprana SGIRPC para recibir información oportuna.

Recomendaciones para mascotas por temporada de frío

Debido a la temporada de frío, autoridades difundieron una serie de recomendaciones para el resguardo de las mascotas, los cuales podrías utilizar con tu animal de compañía.

No lo dejes a la intemperie , manténlos en en temperaturas cálidas.

, manténlos en en Al igual que los seres humanos, es fundamental brindarles hidratación .

. Procura realizar alguna actividad física con tu mascota para mantenerla activa.

con tu mascota para mantenerla activa. Si notas algún comportamiento extraño o fuera de lo normal, consulta a tu veterinario de confianza.