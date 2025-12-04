5 trucos infalibles para que tus nochebuenas duren frescas por más tiempo

Que tus nochebuenas te duren más tiempo, no tiene por qué ser complicado; basta con conocer sus necesidades básicas para mantenerla sana y con un color vibrante durante toda la temporada navideña.

Desde la cantidad adecuada de luz hasta el riego correcto y la temperatura ideal, entender estos puntos te ayudará a evitar que se marchite antes de tiempo.

Tips para que las nochebuenas duren más tiempo

Para que tus nochebuenas se mantengan saludables y con un color intenso durante más tiempo, es importante brindarles las condiciones adecuadas de luz, riego y ambiente. Toma en cuenta los siguientes puntos clave:



Evita el sol directo: Colócalas en un sitio donde reciban luz indirecta y brillante, ya que la luz directa puede quemar sus hojas y acelerar su marchitamiento. Riego adecuado: Moja únicamente la tierra y el sustrato, evitando siempre las flores y el follaje. Puedes optar por sumergir solo la maceta en una cubeta con un poco de agua para que la planta absorba la humedad necesaria sin exceso. Cuida la temperatura: Mantén la planta en un espacio con temperatura estable, lejos de corrientes de aire frío o fuentes de calor como estufas o calefactores. Evita cambios bruscos de ambiente: Las nochebuenas son sensibles; moverlas constantemente entre interiores y exteriores puede estresarlas y provocar caída de hojas. Revisa el drenaje: Asegúrate de que la maceta tenga agujeros de drenaje para evitar encharcamientos, ya que el exceso de agua puede pudrir sus raíces.

Estas recomendaciones permiten que tus nochebuenas luzcan frescas, radiantes y duren toda la temporada navideña.

¡Cuida tus nochebuenas para que llenen tu hogar de color toda la temporada!



Aquí te dejamos unos tips sencillos para que se mantengan frescas y bonitas por más tiempo.



Precio de las nochebuenas en el mercado de Jamaica

Los precios de las nochebuenas en los mercados de la Ciudad de México (CDMX), subieron de un año a otro, el precio de una grande ahora es lo que vale una pequeña.

Los precios van desde los 30 pesos, hasta aproximadamente los 100 pesos. También los árboles de Navidad tienen un precio desde el más pequeño de mil pesos hasta los 10 mil.