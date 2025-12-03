Fecha y hora exacta en que se podrá ver el Cometa 3I/ATLAS en México

Un fenómeno astronómico de gran relevancia está próximo a ocurrir. El cometa 3I/ATLAS, considerado el evento más notable de 2025 tanto para la comunidad científica como para los entusiastas, alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta en las semanas venideras. Las motivaciones detrás de su importancia varían: mientras algunos exploran teorías especulativas sobre este objeto, los astrofísicos han aprovechado la oportunidad para estudiar a fondo este cuerpo celeste único.

Este objeto ha sido clasificado como el tercer cuerpo de origen interestelar identificado por los seres humanos. Los análisis preliminares han revelado que se trata de una condrita carbonácea, dada la abundancia de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono en su composición interna. La agencia espacial estadounidense ha divulgado nuevas imágenes del objeto, y las labores de monitoreo continuarán de manera exhaustiva durante las próximas semanas.

We've just released the latest images of the interstellar comet 3I/ATLAS, as observed by eight different spacecraft, satellites, and telescopes.



Here's what we've learned about the comet — and how we're studying it across the solar system: https://t.co/ZIt1Qq6DSp pic.twitter.com/ITD6BqVlGn — NASA (@NASA) November 19, 2025

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su perigeo el 19 de diciembre

La máxima aproximación del cometa a la Tierra, un momento conocido como perigeo, ocurrirá el diecinueve de diciembre. En esta fecha, el objeto se encontrará a una distancia considerable de doscientos setenta millones de kilómetros de nuestro planeta. La NASA ha desmentido cualquier preocupación sobre un posible impacto, indicando que esta separación al alcanzar su perigeo es superior a la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, que es de 149 millones de kilómetros.

La inquietud principal de los astrónomos aficionados se centra en la posibilidad de observar el cuerpo celeste. La NASA ha confirmado que la visión del cometa será posible desde la Tierra, pero será imposible de detectar sin la ayuda de instrumentos ópticos.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto hasta ahora. Su órbita hiperbólica confirma que viene de fuera de nuestro sistema solar. Aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre este cometa: https://t.co/DWnyVl0mj8 ☄️ pic.twitter.com/VACl3C8Ggn — NASA en español (@NASA_es) November 21, 2025

De acuerdo con la Base de Datos de Observación de Cometas (COBS, por sus siglas en inglés), la luminosidad actual del 3I/ATLAS, medida en la escala de magnitud aparente, es de 10. Esta escala se utiliza para cuantificar el brillo de un objeto en el firmamento. Es crucial entender que, en esta medición, mientras más alto es el valor numérico, menor es el resplandor perceptible.

Por ejemplo, cuerpos celestes sumamente brillantes tienen valores negativos, mientras que objetos como Plutón tienen magnitudes superiores a 15. Para que un cuerpo sea discernible por el ojo humano en condiciones atmosféricas óptimas, necesita una magnitud de seis o menor. Dado que el cometa tiene una magnitud de diez, su observación precisa obligatoriamente el uso de binoculares o un telescopio.

La NASA desmiente preocupaciones sobre impacto

Esto confirma que el objeto será visible con equipos sencillos el 19 de diciembre, pero no a simple vista. La NASA ha señalado, además, que el 3I/ATLAS permanecerá a la vista en el horizonte este antes del amanecer, siendo necesario el uso de un telescopio, hasta que su ruta orbital lo lleve más allá de Júpiter. Su periodo de observación se extenderá hasta la primavera boreal de 2026.

Recomendaciones para la observación del cometa

Para quienes deseen seguir su trayectoria, se aconseja utilizar binoculares con especificación 10x50, ya que son adecuados para la observación estelar. Otra opción es un telescopio dobsoniano, el cual resulta ideal para quienes se inician en la astronomía por su sencillo mecanismo y fácil configuración.

Adicionalmente, para asegurar la mejor experiencia, se recomienda apoyarse en una aplicación especializada y buscar lugares con condiciones atmosféricas óptimas, preferentemente sin contaminación lumínica. Si se cuenta con el equipo adecuado, se podrá apreciar el cometa rozando el horizonte por el este, justo antes de la salida del sol.

