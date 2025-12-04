UNAM lanza curso en línea para jóvenes sobre la salud mental y adicciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED), anunció el lanzamiento del curso en línea “SanaMente y LibreMente: Jóvenes por la Paz y contra las adicciones”, disponible en la plataforma SaberesMX. Este proyecto busca que estudiantes y comunidades universitarias cuenten con herramientas prácticas para fortalecer su salud mental, mejorar su autocuidado y conocer los riesgos reales del consumo de sustancias.

El curso, de aproximadamente 16 horas, forma parte de un esfuerzo conjunto entre la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y la Secretaría de Educación Pública. La CUAED participó en el diseño instruccional y en la producción audiovisual de los contenidos, incluyendo videos educativos dramatizados.

De acuerdo con la institución, el objetivo central es ofrecer información clara y útil que ayude a los jóvenes a enfrentar los retos personales, académicos y sociales que hoy afectan directamente su bienestar.

¿Ya conoces este curso en línea sobre salud mental y adicciones?



El curso ‘SanaMente y LibreMente: Jóvenes por La Paz y contra las adicciones’, difundido por la @cuaedunam, te brinda herramientas y estrategias para el autocuidado.



La salud mental es importante. ¡Cuídala!… pic.twitter.com/qT1YeClEXb — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) December 4, 2025

¿Qué ofrece el curso “SanaMente y LibreMente”?

La UNAM señaló que el programa está dirigido principalmente a estudiantes de educación superior y busca llegar a cerca de 5 millones de personas. A través de cinco unidades, los participantes podrán identificar riesgos, reconocer señales de alerta y fortalecer su autocuidado.

Las unidades abordan temas clave:



Unidad 1: Importancia del bienestar y la salud mental como base para una vida académica equilibrada.

Unidad 2: Comprensión integral de las adicciones y su impacto en jóvenes.

Unidad 3: Riesgos mortales del fentanilo y las metanfetaminas.

Unidad 4: Características y daños de otras sustancias psicoactivas.

Unidad 5: Construcción de entornos seguros para la prevención y la paz dentro de la comunidad estudiantil.

Para acreditar el curso, es necesario revisar todos los materiales, participar en las actividades y obtener al menos 70% en la evaluación final de cada unidad.

Si requieres más información sobre el curso de “SanaMente y LibreMente: Jóvenes por la Paz y contra las adicciones” puedes dar clic aquí.

El curso sobre salud mental es un espacio digital para reflexionar y actuar

Los contenidos fueron diseñados para que los estudiantes no solo aprendan, sino que también reflexionen sobre su propio bienestar emocional y el de las personas que los rodean. Aunque algunas dramatizaciones pueden mostrar situaciones complejas, la UNAM subraya que su propósito es educativo y advierte: ningún consumo de sustancias psicoactivas es seguro.

Con esta iniciativa, la universidad busca fomentar comunidades más informadas, empáticas y capaces de detectar y atender factores de riesgo tempranos.