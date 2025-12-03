¿Hay clases el viernes 5 de diciembre? Esto dice la SEP

Con el inicio del último mes del año en curso, las instituciones educativas de México ya se alistan para finalizar las actividades académicas del ciclo 2025. Es un momento en el que tanto estudiantes como sus tutores comienzan a organizar sus planes y a cuestionar cuáles serán los días libres disponibles. Una de las primeras fechas que ha generado inquietud es si la jornada del viernes 5 de diciembre se encuentra marcada como un día festivo, buscando la posibilidad de disfrutar de un último fin de semana prolongado antes de la llegada del periodo vacacional.

Para ofrecer una respuesta definitiva a esta interrogante, se ha revisado el cronograma oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es importante especificar la situación para todas las escuelas públicas que imparten la enseñanza básica, abarcando los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

¿Hay o no clases el viernes 5 de diciembre 2025?

La realidad es que el quinto día de diciembre no corresponde a una jornada de asueto en el territorio nacional. De hecho, a lo largo de todo el mes de diciembre, el único lapso reconocido por la legislación laboral vigente, la Ley Federal del Trabajo, como un descanso obligatorio remunerado es la celebración de la Natividad, que ocurre anualmente el día 25.

La lista formal que establece las jornadas de descanso mandatorio para el año 2025 incorpora tanto las conmemoraciones de carácter cívico nacional como aquellas de índole religiosa que están avaladas por la normativa laboral. El año comienza con el día de Año Nuevo, el 1 de enero. Le sigue el 3 de febrero, fecha utilizada para la observancia del Día de la Constitución Mexicana (5 de febrero), aplicando la disposición legal que permite trasladar estos festejos a un lunes.

El 17 de marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo), igualmente sujeto a la regla de transferencia. Otros días señalados son el 1 de mayo, que marca el Día del Trabajo; el 16 de septiembre, en honor a la Independencia de México; y el 19 de noviembre, que sustituye la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana (originalmente el 20 de noviembre). Finalmente, la relación concluye con el ya mencionado 25 de diciembre, correspondiente a la Navidad.

Calendario SEP para el ciclo escolar 2025-2026

En lo referente específicamente al calendario escolar oficial 2025-2026 de la SEP, se establece que los alumnos asistirán a sus planteles con normalidad hasta la finalización de la jornada del viernes 19 de diciembre. Esto significa, para eliminar cualquier tipo de confusión, que sí habrá actividades escolares y asistencia obligatoria el viernes 5 de diciembre de 2025, desarrollándose en este día todas las rutinas y lecciones habituales.

El periodo de receso invernal, o vacaciones de diciembre, según lo dispuesto en el itinerario de la Secretaría de Educación Pública, está programado para dar inicio el lunes 22 de diciembre de 2025. Los estudiantes y profesores disfrutarán de estas semanas de descanso, y el regreso a las aulas está previsto para el martes 6 de enero de 2026.

La institución educativa se encarga de revisar, actualizar y difundir el calendario oficial de clases para todo el ciclo. El propósito de esta acción es permitir que las familias y la comunidad estudiantil tengan conocimiento preciso y oportuno de las fechas programadas para los periodos de descanso, los llamados puentes escolares y los días festivos oficiales, posibilitando así una mejor planificación de sus actividades personales y familiares. En resumen, la conclusión es clara: el 5 de diciembre será una jornada de clases ordinaria.

