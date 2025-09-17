Tres personas son investigadas por robo a casa habitación en el municipio de Tezoyuca, Estado de México (Edomex), después de un robo en el que se llevaron hasta los gallos de una vivienda.

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos hombres y una muje, presuntos responsables del delito de robo al interior de casa habitación.

¿Quiénes son los detenidos por robo a casa habitación en Tezoyuca?

Los detenidos son Kevin Manuel “N”, Brandon Isaac “N” y Brenda Yazmín “N”, quienes, de acuerdo a las primeras indagatorias realizadas por el Agente del Ministerio Público, serían los probables responsables de sustraer diversos objetos de valor que se encontraban al interior de la vivienda ubicada en una casa habitación ubicada en la colonia Ejidos de Tequisistlán.

Ladrones robaron dos gallos de una casa en Tezoyuca

El 5 de junio de 2025 los detenidos habrían arribado al domicilio de la parte afectada a bordo de un vehículo, y aprovechando que nadie se encontraba al interior del mismo Kevin Manuel “N” y Brenda Yazmín “N”, se metieron a la casa de donde robaron diversos aparatos electrónicos, de cómputo, así como dos gallos que se encontraban en el lugar.

Los objetos y animales fueron colocados dentro del automóvil estacionado afuera de la vivienda, donde los esperaba Brandon Isaac “N”, quien encendió el automóvil para después huir del lugar.

Giran orden de aprehensión contra ladrones de casa

Una vez que la víctima interpuso la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público, se inició la investigación que permitió su identificación, por lo que se solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra. Una vez detenidos fueron trasladados ante la Autoridad Jurisdiccional, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con el Artículo 290 del Código Penal del Estado de México, cuando un robo se comete en el interior de casa habitación, se impondrán de doce a dieciséis años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil quinientos días multa. Si en su ejecución participan dos o más personas, la pena se incrementará de dos a cinco años de prisión.