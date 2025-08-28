¡Adiós Noroña! Morena elige a Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado, ¿cuál es su trayectoria?

El grupo parlamentario de Morena ha seleccionado a la senadora Laura Itzel Castillo como la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. La decisión fue tomada en el marco de la reunión plenaria de la bancada guinda y aquí te contamos más sobre quién es ella y su trayectoria.

Castillo sucederá al polémico senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente se vio envuelto en escándalos como su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, sobre la cual no ha aclarado cómo la obtuvo, así como la pelea con el priista Alejandro “Alito” Moreno en una sesión del Congreso.

Era inminente... se veía venir.



La #ComisiónPermanente estalló en caos: gritos, empujones y hasta golpes entre Fernández Noroña y "Alito" Moreno.



Todo comenzó cuando el presidente del #Senado se negó a debatir los temas del día. El del #PRI subió a tribuna a reclamar… y ahí… pic.twitter.com/KmkGZoQ4Wr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

La Mesa Directiva, presidida por Castillo, tendrá la responsabilidad de coordinar las sesiones, garantizar el orden en los debates y gestionar los asuntos administrativos del Senado. Asimismo, ha mostrado tener una clara afinidad con los principios de la autodenominada Cuarta Transformación.

¿Quién es Laura Itzel Castillo, la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado?

Hija del prominente político Heberto Castillo Martínez, Laura Itzel Castillo, tiene una destacada trayectoria en la política mexicana. Ha ocupado cargos como:



1991-1994: Asambleísta en la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Asambleísta en la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 1997-1999: Diputada Federal en la LVII Legislatura.

Diputada Federal en la LVII Legislatura. 1999-2000: Jefa Delegacional de Coyoacán.

Jefa Delegacional de Coyoacán. 2000-2006: Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel 2009-2012: Diputada Federal en la LXI Legislatura.

Diputada Federal en la LXI Legislatura. 2015-2018: Directora de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).

Directora de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP). 2020-2024: Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 2024 - septiembre 2025: Senadora de la República por Morena.

En una reunión privada, la bancada de #Morena en el Senado decidió elegir a la senadora Laura Itzel Castillo como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/xmmfTmA7ZI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

La elección de Castillo subraya la confianza del partido en su capacidad para conducir los trabajos legislativos durante el segundo año de esta legislatura. Su nombramiento se produce en un momento crucial, donde se espera que se definan las prioridades y las iniciativas que dominarán el próximo periodo de sesiones.