Una lechuga le gana a Liz Truss, primera ministra con mandato más corto

Liz Truss renunció después de seis semanas de haber sido nombrado primera ministra de Reino Unido, lo que la convirtió en la funcionaria con el mandato más corto en la historia británica, lo que le costó que la compararan con una lechuga.

La primera ministra ofreció un mensaje frente al 10 de Downing Street, en el que aceptó que había perdido la fe de su partido y dijo que renunciaría la próxima semana, convirtiéndose en la primera ministra con menos tiempo en el cargo.

¿Por qué comparan a Liz Truss con una lechuga?

La mañana de este jueves, tras darse a conocer la renuncia de Liz Truss como primera ministra de Reino Unido, el medio británico Daily Star dijo que una lechuga había ganado la carrera a la funcionaria.

Daily Star publicó una transmisión en vivo que mostró a la lechuga tipo iceberg sin refrigerar junto a una foto de Liz Truss, preguntando a los lectores: "¿Qué lechuga húmeda durará más?".

🇬🇧 | Daily Star, diario británico, llevaba 6 días emitiendo un directo en un stream 24/7 con un retrato de Liz Truss y una lechuga. "¿Quién durará más?", se preguntaban.



Truss, primera ministra de Reino Unido, renunció hoy tras 44 días en el cargo. pic.twitter.com/2kFTb1D6vB — Miguel Vaquerano 🇸🇻 (@MigueVaquerano) October 20, 2022

Luego amplió el cuadro, agregándole una peluca, una cara y manos, junto a dos banderas británicas, una empanada en un plato y una taza roja con la leyenda "Keep calm and carry on" ("Mantengan la calma y sigan adelante"), un eslogan utilizado para elevar la moral en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Más de 12 mil usuarios de Twitter miraban la transmisión cuando Truss anunció su renuncia frente a la residencia del primer ministro en Downing Street.

Momentos después, cuando el número de espectadores llegó a 21 mil, sonó "God save the king", en ese momento una mano se estiró sobre la mesa y colocó la foto de Truss en su parte posterior y apareció el título "La lechuga sobrevivió a Liz Truss".

La broma se hizo eco de un comentario realizado en el otro extremo del espectro periodístico británico. En una columna publicada la semana pasada titulada "La dama iceberg", la revista The Economist describió a Liz Truss como alguien que tiene "la vida útil de una lechuga".