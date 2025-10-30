¡Desde tu celular! Paso a paso para tener tu licencia digital por primera vez en Chihuahua

Si estás por sacar tu licencia de conducir en Chihuahua por primera vez, debes saber que a partir de este 2025, ya también podrás sacar la versión digital en tan solo unos sencillos pasos.

A continuación, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos cómo activar el documento en tu celular, y si tiene algún costo extra.

¿Para qué sirve la licencia digital en Chihuahua?

Esta modalidad permite validar tu identidad en tiempo real, verificar tus datos y mostrarla cuando una autoridad lo solicite. Sin embargo, la licencia física continúa siendo obligatoria, pero la opción digital facilita la vida a los conductores, sobre todo para quienes suelen olvidar el plástico o buscan agilizar trámites.

Antes de activarla en tu dispositivo, necesitas contar con tu licencia física emitida a partir de 2023, y para obtenerla por primera vez, es necesario aprobar un curso teórico-práctico y un examen médico.

Cómo activar la licencia digital Chihuahua paso a paso

Una vez que tengas tu licencia física, puedes activarla en tu celular de la siguiente manera:



Descarga la app Licencia Digital Chihuahua desde la tienda de tu dispositivo.

desde la tienda de tu dispositivo. Regístrate con tus datos personales y correo electrónico.

Valida tu identidad con el código enviado a tu correo.

Agrega tu licencia escaneando el código QR del reverso o ingresando tu CURP y número de licencia.

Confirma la información y guarda cambios.

Accede a “Mi Cartera” para visualizarla cuando la necesites.

La aplicación incorpora firma electrónica avanzada, validación en tiempo real y medidas antifraude, como el bloqueo de capturas de pantalla. También permite actualizar datos de contacto o recuperar tu contraseña.

A partir de hoy, quienes cuenten con una licencia de conducir expedida desde 2023 pueden descargar de forma gratuita la aplicación Licencia Digital Chihuahua, disponible para llevarla directamente en su celular con plena validez legal. pic.twitter.com/wJHuiDbuBb — Secretaría de Seguridad Pública del Estado (@SSPEChihuahua) October 20, 2025

Requisitos para tramitar tu licencia de conducir por primera vez

En Chihuahua, todas las personas que tramiten su licencia por primera vez deben aprobar el examen teórico y práctico, avalado por el Departamento de Educación Vial. Para realizarlo, es necesario agendar una cita en la siguiente liga: https://citassspe.chihuahua.gob.mx/info

Una vez realizado este trámite, deberás presentar los siguientes documentos:

Aprobar examen físico y mental para conducir.



Comprobante de aprobación del curso teórico–práctico.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (reciente, máximo 3 meses).

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla, etc.).

Comprobante de pago del curso y de la licencia (emitidos en Recaudación de Rentas).

Vigencia 6 años: $1,810 MXN

En Chihuahua ya puedes contar con tu licencia de conducir de manera digital. Sigue las instrucciones para obtener tu licencia digital. #ResultadosGilLoya pic.twitter.com/Y4tjgZJtp8 — Secretaría de Seguridad Pública del Estado (@SSPEChihuahua) October 27, 2025

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir?

Con los costos actualizados en 2025, este es el precio del trámite:

