Reos armaron presunta fiesta privada dentro de penal de San Miguel, Puebla; Fiscalía investiga

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla inició una investigación interna luego de que circulara en redes sociales un video viral en el que presuntamente se observa a varios reos del penal de San Miguel participando en una fiesta privada con música, bebidas alcohólicas y mujeres ajenas al centro penitenciario.

El material audiovisual, difundido originalmente por una cuenta anónima en Facebook y posteriormente eliminado, muestra a varios internos conviviendo en un ambiente festivo dentro de lo que parece ser el comedor del penal; en las imágenes se aprecia música a alto volumen y botellas de alcohol.

Autoridades investigan video de la presunta fiesta en el penal de San Miguel Puebla

Ante la viralización del video, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado emitió un comunicado en el que confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar cómo se permitió el ingreso de bebidas y personas externas al penal.

La dependencia estatal recalcó que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que viole la normatividad penitenciaria o vulnere los procesos de reinserción social. Asimismo, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas y penales tanto al personal involucrado como a los reclusos que hayan participado en la presunta celebración.

#COMUNICADO | En relación con videos que circulan en redes sociales y que fueron presuntamente grabados al interior del centro penitenciario de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública inició una investigación inmediata a través de la Dirección General de Asuntos Internos, para… pic.twitter.com/YZUComJjEL — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) October 30, 2025

De forma preliminar, se presume que la supuesta fiesta ocurrió durante un fin de semana reciente. En caso de comprobarse que hubo omisión o complicidad de custodios, la SSP advirtió que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables.

💃🕺 Grabaron a reos conviviendo con varias mujeres en una fiesta al interior del #penal de San Miguel, en #Puebla.



🙄 En un comunicado, la @SSPGobPue informó que ya investiga lo ocurrido y sancionará a quienes hayan estado involucrados en la celebración. pic.twitter.com/tObW5remdb — Que se sepa MX (@quesesepamx) October 30, 2025

Cabe recordar que el penal de San Miguel ha estado bajo escrutinio público desde 2022, cuando fue localizado el cuerpo de un bebé al interior del reclusorio, hecho que provocó una reestructuración en su administración.

Las autoridades recalcaron que este incidente no representa el trabajo integral del sistema penitenciario poblano, enfocado, aseguraron, en la seguridad, la reinserción y el respeto a los derechos humanos.