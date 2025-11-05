¡Otro bloqueo de transportistas en Edomex! A esta hora comenzará la megamarcha el viernes; alternativas viales

¡Atención, automovilistas! La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) anunció una megamarcha para este viernes 7 de noviembre 2025, que afectará distintas zonas de Ecatepec, Estado de México y otros municipios aledaños, pero ¿a qué horas comenzará?

Los transportistas se manifiestan por el aumento de los abusos de autoridad, cobros excesivos y la falta de seguridad. Además, exigen la destitución de Luis Enrique Serna García, Director de Tránsito Municipal.

¿A qué hora comenzará la megamarchas de transportistas en Edomex?

¡Toma precauciones! Integrantes de la AMOTAC confirmaron que la megamarcha y bloqueos de transportistas en distintas zonas de Ecatepec comenzarán desde las 8:00 horas de este 7 de noviembre 2025 .

Amenazaron que, en caso de no recibir una buena respuesta de las autoridades, podrían avanzar hasta el Zócalo CDMX.

AMOTAC INFORMA



MANIFESTACION EN ECATEPEC ANTE EL AUMENTO DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PÚBLICA DE ECATEPEC @delfinagomeza @azucenacisneros @Alerta_Ecatepec @Ecatepec @DSPyTEcatepec @GN_MEXICO_ @SEGOB_mx pic.twitter.com/BDMuEZRuIP — AMOTAC ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO (@NeriSantiago15) November 4, 2025

Zonas afectadas por el bloqueo de transportistas en Ecatepec, Edomex

Las vialidades más afectadas por los bloqueos transportistas de este viernes son las siguientes; se recomienda tomar precauciones.



Caseta San Cristóbal en Autopista México-Puebla

en Central de Abastos en la Texcoco-]Lechería

en la López Portillo DIF Ecatepec

Palacio municipal de San Cristóbal Av. Insurgentes

Transportistas del Edomex pidieron disculpas a las y los ciudadanos que podrían verse afectados por la megamarcha, aseguran que su objetivo únicamente es expresar sus demandas de forma pacífica.

Alternativas viales ante megamarcha en Edomex

¡Toma precauciones! Ante el caos vial que podrían desencadenar los bloqueos; te compartimos algunas alternativas viales:



Vía Morelos

Carretera libre México-Pachuca

Circuito Exterior Mexiquense

Se recomienda salir con bastante tiempo de anticipación, además de utilizar algunas de las aplicaciones de tránsito disponibles en el mercado. Es importante mantenerse informado, ya que este tipo de bloqueos pueden levantarse o suspenderse de un momento a otro.

¿Por qué habrá un nuevo bloqueo transportista en Edomex?

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) pide la destitución de Luis Enrique García, Director de Transito Municipal y Técnico Operativo debido a la creciente ola de abusos de autoridad y extorsión por parte de elementos de seguridad pública y elementos de tránsito.

Aseguran que el costo de las grúas oscilan entre los 50 mil a los 200 mil pesos, sumando el abuso de elementos solicitando cantidades que alcanzan los 30 mil pesos para poder liberar la unidad.