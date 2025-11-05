Alerta AMBER Urgente: Bianca Gisel León García, de 2 años de edad, desapareció en el Edomex

La bebé Bianca Gisel León García, de apenas dos años de edad, desapareció en el municipio de Tecámac, en el Estado de México (Edomex), por lo que las autoridades activaron una Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor tiene una estatura de un metro, peso de 30 kilogramos, cara alargada, piel morena clara, cejas semipobladas, cabello castaño oscuro ondulado, nariz chata, ojos café de tamaño mediano, labios delgados, boca chica y mentón redondo,

Como señas particulares tiene un lunar del lado derecho de la nariz y perforaciones en los lóbulos de ambas orejas.

Bianca Gisel León García fue sustraída de su familia desde el 2 de junio de 2025 y el reporte fue presentado el 3 de noviembre de 2025. Las autoridades temen que la menor pueda ser víctima de la comisión de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/p2CxbsoR8f — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 4, 2025

En caso de que la ciudadanía tenga información que lleve a la ubicación de la bebé, puede llamar al número de emergencias 911 o al de la Alerta AMBER en el Edomex: 800 89 029 40.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad. Su propósito principal es movilizar a la comunidad y a las autoridades para localizar al niño o niña lo más pronto posible y garantizar su regreso seguro.

Este sistema de búsqueda se difunde a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos móviles y otros dispositivos habilitados para recibir notificaciones, lo que permite una amplia cobertura en corto tiempo.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha sido implementada como una herramienta fundamental en la protección de la infancia.

Así se activa una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente para formalizar la denuncia. Una vez confirmada la desaparición y ante la falta de información sobre el paradero del menor, la activación del protocolo es inmediata.

