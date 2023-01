De acuerdo a Protección Civil de Tijuana en Baja California son cuatro mil las viviendas en riesgo de deslizamiento a causa de las constantes lluvias en la región.

Lluvias ponen en riesgo a cuatro mil viviendas en Tijuana

La presa conocida como “La Morita” es uno de los lugares con mayor riesgo para los ciudadanos que viven en los alrededores, por lo que exhortan a la población a no cruzar los arroyos cuando hay lluvias ya que se vuelven letales. Hasta ahora se han notificado a 590 viviendas.

Riesgo latente

Derivado de la saturación del suelo por lluvias, se genera un deslizamiento lo presenta un riesgo para los ciudadanos de la ciudad, de acuerdo a Protección Civil son más de 4 mil viviendas las que se encuentran en riesgo por precipitaciones, por lo que piden desalojar.

“Fácil son desde playas de Tijuana, la Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos, Cerro Colorado, La Mesa, Otay, Centenario, La Presa, te lo puedo decir así nosotros vimos todas las cañerías de agua históricamente si en 10 años no ha habido nada pero, en 30, hubo puede ser que en el transcurso de lluvias sean afectadas”, informó Aroldo Rentería, director de Protección Civil en Tijuana.

Así mismo mencionó que la presa este de la ciudad y mejor conocida como “La Morita”, es uno de los lugares con mayor riesgo para los ciudadanos que viven en los alrededores y que son expuestos a sufrir daños e incluso hasta letales.

“Notificamos algunas viviendas, han sido alrededor de 590 viviendas que nosotros los hemos concientizado por alto riesgo y son alrededor de 400 por notificación”, reconoció Aroldo Rentería.

Aunado a esto, el funcionario exhortó a la población a no cruzar los arroyos cuando hay lluvias ya que se vuelven letales, sobre todos a quienes se trasladan en su vehículo, indicó que con 30 centímetros de agua es posible que arrastre a una persona o a quien vaya circulando, por lo que se recomienda no salir de sus hogares si no es necesario en momentos de lluvia intensa.