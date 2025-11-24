Licencia Edomex sin filas: Ubica las unidades móviles más cercanas a tu domicilio y agiliza tu trámite
Ubica las unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex sin filas; consulta aquí los requisitos, costos y puntos disponibles para agilizar tu trámite hoy.
Si necesitas tu Licencia Edomex 2025 y no quieres perder horas en filas, noviembre llegó con una solución práctica: el Gobierno del Estado de México desplegó unidades móviles en varios municipios mexiquenses para que puedas renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez sin cita y en cuestión de minutos.
La Secretaría de Movilidad del Edomex confirmó que estas unidades móviles estarán activas durante todo el mes, con nuevas fechas y ubicaciones oficiales que buscan facilitar el trámite a miles de conductores. Para quienes aún no cuentan con su licencia o la tienen por vencer, este programa representa una forma rápida de ponerse al día y evitar multas innecesarias.
Unidades Móviles noviembre 2025: Ubicación exacta para obtener tu licencia en el Edomex
Lo único que debes hacer es ubicar la unidad móvil más cercana, acudir con tus documentos completos y aprovechar este servicio temporal diseñado para acercar el trámite a la ciudadanía y reducir las largas esperas de los módulos tradicionales.
Lista oficial de unides móviles para sacar licencia en el Edomex
24 de noviembre
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809. (Estacionamiento Estadio Neza 86)
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. (Outlets Punta Norte)
- Ixtapaluca: Calle Municipio Libre 1, Col. Centro, C.P. 56530. (Frente al Palacio Municipal)
25 de noviembre
- San Felipe del Progreso: Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro, C.P. 50640. (Frente al Palacio Municipal)
- Isidro Fabela: Av. Constitución 1, Col. Centro, C.P. 54480. (Frente al Palacio Municipal)
- Jiquipilco: Calle Ricardo Flores Magón, Mz. 005, Col. Centro, C.P. 50800 (Frente al Palacio Municipal)
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809. (Estacionamiento Estadio Neza 86)
- Melchor Ocampo: Av. Centenario Himno Nacional Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882. (Frente al Palacio Municipal)
- Teoloyucan: Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770. (Frente al Palacio Municipal)
26 de noviembre
- Isidro Fabela: Av. Constitución 1, Col. Centro, C.P. 54480. (Frente al Palacio Municipal)
- Tenancingo: Calle Aldama Norte 106 A, Col. Centro, C.P. 52400. (Entre Hidalgo y Morelos)
- San Felipe del Progreso: Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro, C.P. 50640. (Frente al Palacio Municipal)
27 de noviembre
- Continúan sedes activas: Isidro Fabela, Teoloyucan, Tenancingo, San Felipe del Progreso
28 de noviembre
- Soyaniquilpan: Calle Emiliano Zapata Pte. Mz. 004, Col. San Francisco, C.P. 54280. (Frente al Palacio Municipal)
- Tequixquiac: Plaza Cuauhtémoc 1, Col. Centro, C.P. 55650. (Frente al Palacio Municipal)
- Siguen activas: Tenancingo, San Felipe del Progreso, Ixtapaluca
29 de noviembre
- San Felipe del Progreso: Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro, C.P. 50640. (Frente al Palacio Municipal)
- Soyaniquilpan: Calle Emiliano Zapata Pte. Mz. 004, Col. San Francisco, C.P. 54280. (Frente al Palacio Municipal)
- Tequixquiac: Plaza Cuauhtémoc 1, Col. Centro, C.P. 55650. (Frente al Palacio Municipal)
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809. (Estacionamiento Estadio Neza 86)
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2 (Outlets Punta Norte)
Documentos indispensables para tramitar tu Licencia Edomex en Unidades Móviles
Para evitar contratiempos y aprovechar al máximo las unidades móviles, es clave llegar con toda tu documentación en orden. Estos son los requisitos obligatorios para tramitar tu Licencia Edomex este noviembre:
- Acta de nacimiento legible y en buen estado.
- CURP actualizado.
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).
- Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses.
- Comprobante de pago correspondiente al tipo de licencia que vas a solicitar.
- Examen de conocimientos aprobado, cuando el tipo de licencia lo requiera.
- Si tramitas la licencia tipo C (motociclista), también necesitas el certificado EEC1631 del Estándar de Competencias.
Costos oficiales de la Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles
Si piensas renovar, reponer o tramitar por primera vez tu Licencia Edomex 2025, estos son los costos actualizados que aplican en las unidades móviles durante noviembre:
- Motociclistas (tipo C, 1 año): $719
- Chofer servicio particular (tipo E, 1 año): $942
- Permiso provisional para menores (tipo B, 1 año): $719
- Permiso provisional menores (tipo A, 1 año): $3,420
- Duplicado de licencia (1 año): $486