Muere estudiante de la BUAP tras choque fatal en Tehuacán; supuestamente huía del alcoholímetro

La madrugada del 23 de noviembre, se registró un trágico accidente automovilístico en el municipio de Tehuacán, Puebla, luego de que dos jóvenes perdieran la vida y tres más resultaran lesionados tras el impacto de un automóvil contra la pared de un domicilio. Una de las víctimas fue identificada como una estudiante de la BUAP.

De acuerdo con los primeros reportes, en el vehículo —un auto blanco tipo hatchback— viajaban cinco jóvenes. El conductor habría perdido el control cuando circulaban sobre la Calzada Adolfo López Mateos, justo en la intersección con 18 Norte y Avenida Independencia Poniente, una zona ampliamente transitada incluso durante la madrugada.

Accidente en Tehuacán, Puebla deja dos jóvenes muertos este 23 de noviembre; una estudiante de la BUAP entre las víctimas.|Especial

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió la estudiante de la BUAP?

Testigos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar el fuerte estruendo. Al llegar, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán acordonaron el área para permitir las labores de rescate, mientras que bomberos y paramédicos sacaban a los ocupantes del vehículo, que quedó seriamente dañado tras el impacto.

En el lugar se confirmó que una de las pasajeras, una joven había perdido la vida. Los otros cuatro ocupantes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde, autoridades y familiares confirmaron el fallecimiento de un segundo joven implicado, elevando a dos las víctimas mortales de este lamentable hecho.

Una de las víctimas del accidente en Tehuacán era estudiante de la BUAP

La tragedia alcanzó a la comunidad estudiantil luego de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) confirmara que una de las jóvenes fallecidas era Vanelly Sarahí Ramírez Martínez, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en el Complejo Regional Sur.

A través de un mensaje público, la institución expresó: “Como comunidad universitaria, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Vanelly Sarahi Ramírez Martínez. Nos unimos al dolor de su familia y amigos en estos momentos difíciles. Descanse en paz.”

Asimismo, la Prepa UVP Tehuacán, donde la joven cursó su educación media superior, también manifestó su pesar y envió condolencias a los seres queridos de Vanelly.

Autoridades investigan las causas del choque fatal en Tehuacán

Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas del accidente, por lo que se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar si los jóvenes huían del alcoholímetro, o simplemente iban en estado inconveniente y sufrieron el accidente.