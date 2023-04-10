¿Cuántas misiones tripuladas a la Luna existieron en la historia?

Las misiones de exploración a la Luna, el único satélite natural de la Tierra, comenzaron en la década de 1960, encabezadas por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, aunque pocas personas han marcado la historia al pisar su suelo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) realizó varias misiones en las cuales ha enviado sondas u otro tipo de naves de reconocimiento del suelo lunar. También pudo enviar a diversos astronautas a que realizaran labores de exploración.

¿Cuántas misiones tripuladas han llegado a la Luna?

En total, las misiones tripuladas con personas que lograron alunizar en el satélite natural terrestre fueron seis, lanzadas entre los años de 1969 a 1972, con lo cual 12 astronautas pisaron el territorio de la Luna.

Cabe resaltar que aunque en total 18 especialistas formaron parte de estos proyectos, sólo 12 de ellos lograron pisar suelo de la Luna, debido a que al menos uno de ellos debía quedarse en órbita.

Estas son las misiones tripuladas que llegaron a la Luna:

Apolo 11

Fecha de alunizaje: 20 de julio de 1969, en el Mar de la Tranquilidad.

Neil Armstrong, Comandante.

Edwin E. “Buzz” Aldrin Jr., Piloto del Módulo Lunar.

Michael Collins, piloto del Módulo de Comando.

Después del alunizaje, Armstrong y Aldrin pasaron 21 horas en la superficie lunar y recolectaron poco más de 20 kilogramos de piedras. Además de la mítica frase “Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad” dicha por el comandante de la misión, dejaron una placa en el suelo de la Luna en la cual es posible leer:

“Aquí hombres del planeta Tierra pisaron la Luna por primera vez. Julio de 1969, d.C. Venimos en paz por toda la humanidad”.

52 years ago, astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the Moon, as Michael Collins orbited aboard the command module. We remember the Apollo 11 crew's achievement and look forward to #Artemis missions returning humans to the lunar surface: https://t.co/gcuZ2QgX2K pic.twitter.com/sCGkXT1TQU — NASA (@NASA) July 20, 2021

Apolo 12

Fecha de alunizaje: 19 de noviembre de 1969

Charles Conrad Jr., Comandante

Alan L. Bean, Piloto del Módulo Lunar

Richard F. Gordon Jr., Piloto del Módulo de Comando

Esta misión tenía el objetivo de desplegar el Paquete Apolo de Experimentos en la Superficie Lunar, así como recolectar 34 kilogramos de muestras de rocas. Una fotografía de uno de los astronautas quien sujeta un contenedor con suelo lunar mientras en su casco es reflejado otro de sus compañeros forma parte de la historia.

We're saddened by the passing of astronaut Alan Bean. The fourth person to walk on the Moon, he spent 10+ hours on the lunar surface during Apollo 12. Bean was spacecraft commander of Skylab Mission II & devoted his retirement to painting. Family release: https://t.co/bX8eXNQlSq pic.twitter.com/NJPQULjGlw — NASA (@NASA) May 26, 2018

Apolo 14

Fecha de alunizaje: 9 de febrero de 1971

Alab B. Shepard Jr., Comandante

Edgar D. Mitchell, Piloto del Módulo Lunar

Stuart A. Roosa, Piloto del Módulo de Comando

En esta misión, los astronautas recolectaron 42 kilogramos de rocas lunares, las cuales fueron distribuidas a 187 equipos de científicos en los Estados Unidos, así como en otros 14 países para labores de análisis.

50 years ago today, Apollo 14 astronauts Alan Shepard and Edgar Mitchell landed on the Moon for a 33-hour stay full of science, as fellow crew member Stuart Roosa conducted observations from lunar orbit. Revisit this #Apollo50th anniversary: https://t.co/AKD9f8lIgu pic.twitter.com/OizV3A8iAy — NASA (@NASA) February 5, 2021

Apolo 15

Fecha de alunizaje: 30 julio de 1971

David R. Scott, Comandante.

James B. Irwin, Piloto del Módulo Lunar.

Alfred M. Worden, Piloto del Módulo de Comando.

El Apolo 15 fue la primera misión pensada en tener una larga duración: de 12 días. También fue la primera en emplear un vehículo lunar, el LRV, por sus siglas en inglés. Funcionaba con energía eléctrica y estaba diseñado para operar en una superficie con baja gravedad y en el vacío, como es el único satélite terrestre.

https://twitter.com/NASA/status/759805813292670976

Apolo 16

Fecha de alunizaje: 19 de abril de 1972

John W. Young, Comandante

Charles M. Duke Jr., Piloto del Módulo Lunar

Thomas K. Mattingly II, Piloto del Módulo de Comando

Para la misión del Apolo 16, el equipo tenía el objetivo de realizar experimentos en la superficie lunar en gravedad cero, así como hacer una inspección de ingeniería sobre equipamiento espacial.

Happy #FlagDay! 🇺🇸 In this image, Apollo 16 astronaut John Young salutes the U.S. flag while jumping on the Moon. Throughout @NASAHistory, the Stars and Stripes have traveled to all eight planets, comets, asteroids, and billions of miles beyond Pluto: https://t.co/fHQzaeJrZa pic.twitter.com/5ndnh2evlR — NASA (@NASA) June 14, 2021

Apolo 17

Fecha de alunizaje: 10 de diciembre de 1972

Eugene A. Cernan, Comandante

Harrison H. Schmitt, Piloto del Módulo Lunar

Ronald E. Evans, Piloto del Módulo de Comando

As @NASA_Orion continues its journey home, we're also celebrating the 50th anniversary of the iconic "Blue Marble" photo of Earth, taken on Dec. 7, 1972 by the crew of Apollo 17.



Get the full-size image: https://t.co/zJMWNl0i63 pic.twitter.com/6ROo8JPDLm — NASA (@NASA) December 7, 2022

La última misión tripulada hacia la Luna permitió realizar exploración geológica y toma de mientras en una región del satélite natural conocida como Taurus-Littrow. También realizaron estudios sobre los sismos lunares y un experimento sobre la composición de la atmósfera. Además, tomaron una icónica foto del planeta Tierra.

