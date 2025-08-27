Una tragedia sacude a los habitantes del municipio de Santo Domingo Este, República Dominicana. El domingo 24 de agosto de 2025, una madre de 36 años de edad identificada como Pennsylvania Jiménez Valdez mató a sus tres hijos de 7, 9 y 11 años al agregar veneno al jugo de fruta que les ofreció, para luego quitarse la vida ingiriendo el mismo líquido.

La policía encontró una nota escrita a mano en la escena del crimen, aunque el contenido no ha sido revelado mientras continúan las investigaciones.

Vecinos consternados por madre que mató a sus propios hijos

El hallazgo impactó a los vecinos, quienes describieron a Jiménez Valdez como una madre dedicada, aunque con episodios de ansiedad, depresión, comportamientos extraños y hasta peleas con los habitantes del área.

“Yo no entiendo como una madre puede hacerle eso a sus hijos y pudo tomar esa decisión y estamos consternados”, declaró Altagracia Jiménez, una residente de la zona.

El padre de los niños fue quien descubrió el suceso trágico en la vivienda, donde los menores fueron encontrados juntos en la cama, y la madre sin vida sobre una almohada en el piso.

Ola de asesinatos de hijos pone en alerta a autoridades de República Dominicana

Este caso se suma a una preocupante serie de asesinatos cometidos por padres en la isla caribeña. Durante el mismo fin de semana, la Policía local detuvo a un hombre sospechoso de asfixiar a su hijo de menos de dos años en Santo Domingo.

Además, en lo que va del mes de agosto de 2025, ya se reportaron al menos otros dos casos similares de filicidios (delito cuando el padre o madre quita la vida a su propio hijo) incluyendo la detención de una pareja acusada de maltrato fatal contra una niña de siete años.

Las estadísticas internacionales revelan que el 90% de los filicidios lo cometen padres biológicos. En Estados Unidos, por ejemplo, estos actos representan cerca del 2.5% de los arrestos por homicidios, con un promedio anual cercano a 500 casos, de acuerdo con un análisis de datos del 2014 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de la Unión Americana.