¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del martes 12 de marzo de 2024

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este martes 12 de marzo de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este martes 12 de marzo de 2024?

Sistema de salud

El presidente refirió que sigue teniendo el compromiso de mejorar el sistema de salud en el país. Además de que se ha avanzado en el plan de federalización; sin embargo, criticó a aquellos que no se han sumado y refirió que solo aquellos a quienes no les gusta la gratuidad no se han añadido.

AMLO habla sobre la fuga del presunto responsable de uno de los jóvenes en Ayotzinapa

El presidente dijo que el presunto responsable, el cual se encontraba esperando una orden de aprehensión, del joven que perdió la vida en Ayotzinapa, se dio a la fuga y refirió que pudo haber aviso entre los mismos cuerpos de seguridad.

“Le avisaron o decidió fugarse”, comentó.

Este martes se han confirmado las desapariciones de Suay Kassandra Domínguez Pastrana, de 30 años, y Enrique Linares Ríos, de 41 años, agentes de la FGR, quienes salieron el fin de semana de Cuernavaca, Morelos, con destino a Chilpancingo para investigar homicidio del normalista.

#EnLaMañanera | El presunto responsable del homicidio del #normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta escapó, así lo confirmó el presidente @lopezobrador_ https://t.co/bM0Pgk5Sks pic.twitter.com/1adyVk2kfY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 12, 2024

“Si existe estas personas desaparecidas, un hombre y una mujer que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, dijo AMLO.

Portazo en Palacio Nacional

El presidente López Obrador reveló en mañanera las piedras que presuntamente usaron familiares de desaparecidos de Ayotzinapa que dieron “portazo” en Palacio Nacional.

“Miren para los vidrios… esto son los que querían el diálogo y hay una que son piedritas de río porque yo conozco de esto, pero hay una que es muy peligrosa que se las quiero mostrar. Es un balín. No vamos a caer en ninguna provocación”, refirió.