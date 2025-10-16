Conferencia mañanera 16 de octubre: ¿Qué dijo la presidenta?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum para este jueves 16 de octubre desde Palacio Nacional.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 16 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes. Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre los avances en el apoyo a damnificados en estados azotados por las inundaciones, como lo es Veracruz.
Asimismo, que sea cuestionada sobre la aprobación, en lo general y particular, en la Cámara de Diputados, sobre la reforma al Código Fiscal.
Mañanera EN VIVO
Planteles educativos afectados por las lluvias
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó durante la conferencia mañanera de este jueves que por las intensas lluvias de los últimos días fueron afectados 209 planteles escolares en Hidalgo, 176 en Puebla, 71, en Querétaro, 303 en Veracruz y 62 en San Luis Potosí, en total son 821 escuelas con daños desde menores hasta mayores.
Municipios afectados tras inundaciones
En la conferencia mañanera se presentan los avances en los municipios afectados en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. Indican que hay máquinas para retirar escombros y también limpieza del lodo.
En contraste, en la colonia Gaviotas en Poza Rica, Veracruz. Sin el ruido de máquinas de trascabo, el lodo permanece sin moverse un milímetro. Sobre estos escenarios, familias y adultos mayores deben sortear escombros para cazar al personal que realiza los censos.