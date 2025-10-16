Conferencia mañanera 16 de octubre: ¿Qué dijo la presidenta?

Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 16 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes. Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre los avances en el apoyo a damnificados en estados azotados por las inundaciones, como lo es Veracruz.

Asimismo, que sea cuestionada sobre la aprobación, en lo general y particular, en la Cámara de Diputados, sobre la reforma al Código Fiscal.