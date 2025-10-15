Mañanera de Claudia Sheinbaum: Sube a 66 la cifra oficial de muertos por lluvias

Tras ser cuestionada, la presidenta Sheinbaum informó que no tiene contemplado asistir a la Cumbre de las Américas, la cual se realizará en la primera semana de diciembre en República Dominicana. Se trata de una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos.

“No, no voy a asistir. Es lo que estamos viendo a ver si hay alguien de Cancillería que vaya, pero en lo personal primero nunca estamos de acuerdo en que se excluya ningún país”, señaló, ya que no son incluidos los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.