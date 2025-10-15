Mañanera de Claudia Sheinbaum: Sube a 66 la cifra oficial de muertos por lluvias
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este miércoles 15 de octubre desde Palacio Nacional.
¿Hay cárteles ofreciendo recompensas por agentes del ICE?
Tras la difusión de información desde las autoridades de Estados Unidos, sobre supuestas recompensas para asesinar a elementos de la patrulla fronteriza o del ICE, Claudia Sheinbaum señaló que, tras preguntar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, “no hay información de alguna institución de Estados Unidos sobre una presunta red criminal entre cárteles mexicanos para atentar contra agentes de la ICE o de la Patrulla Fronteriza, ni tampoco del lado mexicano”.
Claudia Sheinbaum no asistirá a la Cumbre de la Américas
Tras ser cuestionada, la presidenta Sheinbaum informó que no tiene contemplado asistir a la Cumbre de las Américas, la cual se realizará en la primera semana de diciembre en República Dominicana. Se trata de una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos.
“No, no voy a asistir. Es lo que estamos viendo a ver si hay alguien de Cancillería que vaya, pero en lo personal primero nunca estamos de acuerdo en que se excluya ningún país”, señaló, ya que no son incluidos los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Estiman al menos 100 mil viviendas afectadas por lluvias
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque el censo de daños aún no concluye, se tiene una estimación preliminar de 100,000 viviendas afectadas en los cinco estados impactados por las lluvias.
“Tenemos una estimación ayer, ya que pudieran ser 100 mil viviendas afectadas en los cinco estados de la República, y en estos casos va a haber el apoyo”, declaró la mandataria. Aclaró que esta cifra se basa en el número total de hogares en los municipios y el porcentaje de afectación reportado en cada uno, y que los datos oficiales se darán a conocer una vez que finalice el censo.
Confirman al menos 66 muertos tras la emergencia por lluvias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el número de fallecidos por las intensas lluvias en cinco estados subió a 66, con una nueva víctima reportada en el estado de Hidalgo.
Además, la mandataria destacó que han sido localizadas 103 personas que estaban reportadas como no localizadas, gracias al sistema 079 y a la coordinación con los gobiernos estatales. Sheinbaum anunció que se está creando un micrositio para transparentar toda la información, el cual podría estar disponible hoy mismo por la tarde.
¿Qué pasá con los supuesto 192 estudiantes desaparecidos en Veracruz?
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, respecto al reporte de 192 estudiantes presuntamente desaparecidos de la Universidad Veracruzana, el gobierno federal únicamente tiene el registro confirmado de dos casos.
Asimismo, la mandataria instó a los familiares y a las autoridades locales a utilizar la línea 079 para reportar cualquier situación derivada de las condiciones climatológicas, en caso de que la falta de comunicación con los jóvenes se deba a la emergencia que se vive en la región.
Sedena, Semar, SICT y CFE informan situación de la emergencia por lluvias
Los titulares de las dependencias federales presentaron un balance de las acciones coordinadas para atender las severas afectaciones por las lluvias en cinco estados, destacando a Hidalgo y Veracruz como los más impactados.
- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SICT): Jesús Esteva informó que se han registrado 365 incidencias en 111 municipios, de los cuales 69 son prioritarios. La situación más crítica está en Hidalgo, con 111 localidades incomunicadas, y en Querétaro, con 28 caminos cerrados. Un total de 41 helicópteros apoyan las labores para restablecer la comunicación.
- FUERZAS ARMADAS (SEDENA Y SEMAR): Se ha desplegado un total de 12 mil 689 elementos entre el Ejército y la Marina para aplicar el Plan DN-III y el Plan Marina.
- SEDENA: Ricardo Trevilla Trejo reportó el despliegue de 8 mil 389 efectivos. Han evacuado a 344 personas, realizado 121 operaciones aéreas y entregado más de 75 mil despensas. Se establecieron tres puentes aéreos en Hidalgo para atender a las comunidades aisladas.
- SEMAR: Raymundo Pedro Morales Ángeles informó del despliegue de 4 mil 300 elementos, apoyados por 102 vehículos, 8 aviones y 9 helicópteros. La ayuda se ha concentrado en Poza Rica, El Álamo y El Higo, en Veracruz.
- COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE): Emilia Calleja Alor reportó un avance del 92% en el restablecimiento del servicio eléctrico. Aún permanecen 21,914 usuarios afectados. Más de 740 trabajadores se encuentran desplegados en Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro para reparar postes caídos por deslaves y caminos inaccesibles. La CFE también ha entregado 13,000 chips de telefonía sin costo a la población afectada.
