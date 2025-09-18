Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 18 de septiembre: ¿Qué dijo sobre la extradición de Hernán Bermúdez?
Entérate de qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la extradición de Hernán Bermúdez Requena que sucedió la tarde del pasado miércoles.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 18 de septiembre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta. Asimismo, se espera que hable sobre
Mañanera EN VIVO
Extradición de Hernán Bermúdez Requena
El vuelo en el que viaja Hernán Bermúdez Requena, “El Comandante H”, hizo una escala obligada en Colombia, no pudo salir de ese país debido al mal tiempo.
De acuerdo con autoridades federales, se prevé que el presunto líder de la organización criminal, “La Barredora”, arribe a México alrededor de las 10:00 horas, para quedar a disposición de un juez de Almoloya.
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.