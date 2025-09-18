Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 18 de septiembre: ¿Qué dijo sobre la extradición de Hernán Bermúdez?

El vuelo en el que viaja Hernán Bermúdez Requena, “El Comandante H”, hizo una escala obligada en Colombia, no pudo salir de ese país debido al mal tiempo.

De acuerdo con autoridades federales, se prevé que el presunto líder de la organización criminal, “La Barredora”, arribe a México alrededor de las 10:00 horas, para quedar a disposición de un juez de Almoloya.