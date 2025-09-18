ALERTA AMBER: Mariel y Marimelda desaparecieron el 16 de septiembre en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a dos adolescentes, Haylee Mariel Reyes Martínez y Marimelda Ortiz Martínez, quienes desaparecieron en diferentes alcaldías de la capital. Por ambos casos se activó el protocolo de Alerta Amber, ya que se teme que su integridad pueda estar en riesgo.

Ambas menores fueron vistas por última vez el pasado martes, 16 de septiembre de 2025, pero sus desapariciones fueron denunciadas formalmente hasta el día 17. Desde entonces, sus familias desconocen su paradero.

A continuación, se detallan los casos para dar con su paradero. Cada minuto cuenta

Buscan a Haylee Mariel Reyes, de 14 años, en Iztapalapa

Haylee Mariel Reyes Martínez, de 14 años, fue vista por última vez aproximadamente a las 6:40 PM del 16 de septiembre en la colonia El Mirador, alcaldía Iztapalapa.

Características y vestimenta:



Edad: 14 años.

14 años. Estatura: 1.50 metros.

1.50 metros. Complexión: Delgada.

Delgada. Seña particular: Usa anteojos.

Usa anteojos. Cabello: Castaño oscuro, lacio.

Castaño oscuro, lacio. Vestía: Capa de color vino con capucha, pantalón de licra negro y tenis blancos de la marca “Polo Club”.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Haylee Mariel Reyes Martínez, de 14 años, vista por última vez el pasado 16 de septiembre en la colonia El Mirador, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/nNeL7kf5Q2 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 17, 2025

Desaparece Marimelda Ortiz, de 16 años, en Cuajimalpa

Marimelda Ortiz Martínez, de 16 años y 11 meses, desapareció el mismo 16 de septiembre en la colonia Cuajimalpa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Características y vestimenta:



Edad: 16 años.

16 años. Estatura: 1.50 metros.

1.50 metros. Complexión: Delgada.

Delgada. Seña particular: Tiene un lunar en la mejilla izquierda.

Tiene un lunar en la mejilla izquierda. Cabello: Castaño claro, rizado.

Castaño claro, rizado. Vestía: Chamarra color rosa claro, blusa negra, pants negro y tenis blancos.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Marimelda Ortiz Martínez, de 16 años, vista por última vez el pasado 16 de septiembre en la colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/Rv924rhXI7 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 17, 2025

¿Cómo llamar a la policía por un caso de Alerta Amber?

La FGJ CDMX hace un llamado a la población para que, si cuenta con cualquier información sobre el paradero de Haylee Mariel o Marimelda, se comunique de inmediato. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para que regresen a salvo con sus familias.

Teléfonos de la Fiscalía:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

También se puede acudir a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ubicada en la calle Dr. Río de la Loza 114, esquina con Dr. Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

