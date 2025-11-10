Logo InklusionSitio accesible
Conferencia del Mundial 2026: Esto es lo más relevante que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum

Entérate de lo más relevante del Mundial 2026 que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa de este lunes en Los Pinos.

Claudia Sheinbaum mañanera.
Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 10 de noviembre.|Gobierno de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia del Mundial 2026 donde dio a conocer todos los detalles sobre este evento que tendrá lugar en tres ciudades del país, una de ellas, la capital.

¿A qué hora comienza la conferencia del Mundial 2026?

La conferencia tendrá lugar este lunes 10 de noviembre en Los Pinos donde la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la jefa de Gobierno de la capital darán todos los detalles sobre el Mundial 2026.

