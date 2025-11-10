Conferencia del Mundial 2026: Esto es lo más relevante que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum
Entérate de lo más relevante del Mundial 2026 que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa de este lunes en Los Pinos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia del Mundial 2026 donde dio a conocer todos los detalles sobre este evento que tendrá lugar en tres ciudades del país, una de ellas, la capital.
Mañanera EN VIVO:
¿A qué hora comienza la conferencia del Mundial 2026?
La conferencia tendrá lugar este lunes 10 de noviembre en Los Pinos donde la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la jefa de Gobierno de la capital darán todos los detalles sobre el Mundial 2026.