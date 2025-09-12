¡Ya casi es quincena! Descubre el precio de la gasolina hoy 12 de septiembre de 2025

Para que circules tranquilo este viernes 12 de septiembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles en México; ¡te decimos cuánto más pagarás por llenar tu tanque!

El precio de gasolina de hoy viernes 12 de septiembre de 2025 corresponde al reporte oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); no olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto.

Precio de gasolina hoy viernes 12 de septiembre de 2025 en México|Pexels

¿Con cuánto puedo llenar el tanque hoy viernes 12 de septiembre de 2025?

Estos son los precios nacionales promedio de la gasolina durante la jornada de este viernes 12 de septiembre de 2025:

Costo de la gasolina Regular: $23.48 pesos por litro

Costo de la Gasolina Premium: $25.77 pesos por litro

Costo del Diésel: $26.23 pesos por litro.

Gas natural vehicular hoy 12 de septiembre de 2025:

Precio Mínimo del Gas Natural Vehicular: $10.99 pesos por litro

Precio Promedio del Gas Natural Vehicular: $12.55 pesos por litro

Precio Máximo del Gas Natural Vehicular: $13.99 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 12 de septiembre de 2025

Precio de la Magna: $23.50 pesos por litro

Precio de la Premium: $25.85 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.85 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 12 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.92 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.21 pesos por litro

Diésel: $26.26 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Nuevo León, 12 de septiembre de 2025

Gasolina Regular en Nuevo León: $23.68 pesos por litro

Gasolina Premium en Nuevo León: $27.09 pesos por litro

Diésel en Nuevo León: $25.86 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Edomex hoy 12 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.61 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.25 pesos por litro

Diésel: $25.68 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.50 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.09 pesos por litro de gasolina Premium).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 12 de septiembre de 2025 en México?

Tanque de 45 litros (gasolina Regular): $1,080 pesos

Tanque de 45 litros (gasolina Premium): $1,150 pesos

Tanque de 65 litros (gasolina Regular): $1,561 pesos

Tanque de 65 litros (gasolina Premium): $1,661 pesos.

Hoy No Circula viernes 12 de septiembre de 2025

¡Atención conductores! Antes de salir revisa el calendario del programa Hoy No Circula para evitar multas. Estos son los autos que NO circulan este viernes 12 de septiembre de 2025.

Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Engomado amarillo 1 y 2.