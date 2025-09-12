La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por hechos de violencia y sucesos insólitos que mantuvieron en alerta a ciudadanos y autoridades. Primero, dos hombres baleados llegaron hasta el aeropuerto de Guadalajara pidiendo ayuda, mientras que unas horas más tarde, los bomberos realizaron el rescate de un hombre que permaneció varias horas atrapado en una alcantarilla de la ciudad.

¿Qué ocurrió con los baleados en el aeropuerto de Guadalajara?

Una intensa movilización policiaca se registró en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, cuando un vehículo ingresó con dos hombres ensangrentados que desesperadamente pedían ayuda. Personal médico del aeropuerto y paramédicos de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios y trasladaron a las víctimas a un hospital de la zona.

🔴#IMPORTANTE | Fueron agredidos con arma de fuego y pidieron ayuda en las inmediaciones del Aeropuerto.



De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía de Jalisco, el ataque armado se originó en la colonia Jardines de la Calera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando las víctimas llegaban a su domicilio y fueron sorprendidas por una lluvia de balas. El saldo preliminar: un hombre muerto y al menos dos lesionados de gravedad.

La zona del ataque quedó acordonada mientras se llevaban a cabo las investigaciones, en medio de un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad.

Hombre rescatado de una alcantarilla en Guadalajara

Unas horas más tarde, un insólito hecho sucedió en calles de la colonia Jardines del Agua Azul, justo sobre la avenida Gobernador Curiel. Un conductor de tráiler alertó a las autoridades tras escuchar gritos provenientes de una alcantarilla, que al revisar, policías y bomberos locales encontraron a un hombre atrapado en su interior.

Conforme a los testigos, este sujeto habría caído al intentar usar la coladera para hacer sus necesidades. Tras varias horas atrapado, se logró el rescate del hombre, que terminó con contusiones, por lo que fue trasladado por paramédicos de Cruz Verde a un puesto de socorro, donde se reportó en condición estable; esto sucedió durante la noche en la Zona Metropolitana de Guadalajara.