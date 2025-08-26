Tráfico en CDMX HOY: Marchas, bloqueos y alternativas viales

¡Presta mucha atención! Estas son las manchas programadas para este martes 26 de agosto:

*Por concentración de manifestantes a las 08:00 horas en el Monumento a la Revolución, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

*En el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

* A las 10:00 horas en Prol. Constitución no. 58A, col. La Concha, alcaldía Xochimilco, por arribo de manifestantes.

*Por arribo de manifestantes a las 11:00 horas en Diagonal 20 de Noviembre no. 294, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

*A las 11:00 horas en Av. Río Churubusco no. 601, vol. Xoco, alcaldía Benito Juárez, por concentración de manifestantes.

*Considera manifestantes a las 12:00 horas en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

* A las 13:00 horas se prevé concentración en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

*Considera arribo de manifestantes durante el día en el Metro Chabacano, ubicado en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

*Durante el día se espera concentración de manifestantes en el Metro Deportivo 18 de Marzo, ubicado en Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, col. Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

