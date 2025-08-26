Logo InklusionSitio accesible
Tráfico en CDMX HOY: Marchas, bloqueos y alternativas viales

Sigue este minuto a minuto de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas EN VIVO durante este martes 26 de agosto en CDMX.

Escrito por: Daniel Rivera-Pilar Espinoza
Tráfico en CDMX HOY Marchas bloqueos y alternativas viales. En la imagen se observa a un grupo de manifestantes en una avenida de la Ciudad de México.
Sigue este minuto a minuto de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas EN VIVO durante este martes 26 de agosto en CDMX.|‘X’ OVIAL

¡Atención, capitalinos! Este martes 26 de agosto del 2025 amaneció con fuertes lluvias en CDMX, encharcamientos y un pronóstico vial complicado. A esto se suman marchas y bloqueos programados en distintos puntos de la ciudad, lo que provocará circulación lenta desde las primeras horas del día.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) alertan que varias avenidas estarán cerradas por manifestaciones y protestas en CDMX, por lo que se recomienda salir con anticipación y considerar rutas alternas.

METRO CDMX EN VIVO: ¿QUÉ PASA HOY MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025? | RETRASOS EN LÍNEA 12 Y LÍNEA 3

Agilizan tránsito en alcaldía Cuauhtémoc: ¿en qué avenidas?

Personal de Tránsito de la CDMX se encuentra agilizando la vialidad en Florencia y Liverpool, alcaldía Cuauhtémoc.

Insurgentes con carga vehicular; ¿en qué zona?

Av. Insurgentes con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Eje 2 Sur hacia Londres.

Tráfico en CDMX HOY: Marchas, bloqueos y alternativas viales
En la imagen se observa el avance de los autos en calles de la CDMX|‘X’ OVIAL

¡Conoce las marchas programadas para hoy!

¡Presta mucha atención! Estas son las manchas programadas para este martes 26 de agosto:

*Por concentración de manifestantes a las 08:00 horas en el Monumento a la Revolución, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

*En el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

* A las 10:00 horas en Prol. Constitución no. 58A, col. La Concha, alcaldía Xochimilco, por arribo de manifestantes.

*Por arribo de manifestantes a las 11:00 horas en Diagonal 20 de Noviembre no. 294, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

*A las 11:00 horas en Av. Río Churubusco no. 601, vol. Xoco, alcaldía Benito Juárez, por concentración de manifestantes.

*Considera manifestantes a las 12:00 horas en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

* A las 13:00 horas se prevé concentración en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

*Considera arribo de manifestantes durante el día en el Metro Chabacano, ubicado en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

*Durante el día se espera concentración de manifestantes en el Metro Deportivo 18 de Marzo, ubicado en Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, col. Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

¡Toma en cuenta este dato!

La Subsecretaría de Control de Tránsito continúa con el programa de chatarrización, en colaboración con las 16 alcaldías, con el objetivo de retirar de calles y avenidas vehículos en calidad de abandono.

Recuerda, este programa es permanente y te brindamos los medios de contacto en los que puedes hacer tu reporte:

¡Toma en cuenta este dato antes de salir!

¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este martes 26 de agosto, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:

¡Muy buenos FIAS!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este martes 26 de agosto del 2025.

Notas