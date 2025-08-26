Tráfico en CDMX HOY: Marchas, bloqueos y alternativas viales
Sigue este minuto a minuto de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas EN VIVO durante este martes 26 de agosto en CDMX.
¡Atención, capitalinos! Este martes 26 de agosto del 2025 amaneció con fuertes lluvias en CDMX, encharcamientos y un pronóstico vial complicado. A esto se suman marchas y bloqueos programados en distintos puntos de la ciudad, lo que provocará circulación lenta desde las primeras horas del día.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) alertan que varias avenidas estarán cerradas por manifestaciones y protestas en CDMX, por lo que se recomienda salir con anticipación y considerar rutas alternas.
METRO CDMX EN VIVO: ¿QUÉ PASA HOY MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025? | RETRASOS EN LÍNEA 12 Y LÍNEA 3
#OjitosMentirosos 🤡 | De TikTok a la cruda realidad mexicana— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025
Los jóvenes se pintan el rostro de payaso, caminan por calles populares de sus ciudades y así refleja la realidad que enfrentan miles de personas en México y Latinoamérica.
El trend, que se hizo viral en TikTok… pic.twitter.com/fyatA7gQmK
#AlertaVialFIA | 🚨 Fuerte accidente en la colonia Peralvillo, #CDMX: un microbús se impactó contra una casa.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025
Bomberos y servicios de urgencias atienden a al menos 10 personas lesionadas.
Vía. @PLATA11CDMX pic.twitter.com/MzyxmYciDm
Agilizan tránsito en alcaldía Cuauhtémoc: ¿en qué avenidas?
Personal de Tránsito de la CDMX se encuentra agilizando la vialidad en Florencia y Liverpool, alcaldía Cuauhtémoc.
Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC, se encuentra agilizando la vialidad en Florencia y Liverpool, alcaldía Cuauhtémoc. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/1atoHbMPeG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2025
Insurgentes con carga vehicular; ¿en qué zona?
Av. Insurgentes con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Eje 2 Sur hacia Londres.
¡Conoce las marchas programadas para hoy!
¡Presta mucha atención! Estas son las manchas programadas para este martes 26 de agosto:
*Por concentración de manifestantes a las 08:00 horas en el Monumento a la Revolución, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
*En el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.
* A las 10:00 horas en Prol. Constitución no. 58A, col. La Concha, alcaldía Xochimilco, por arribo de manifestantes.
*Por arribo de manifestantes a las 11:00 horas en Diagonal 20 de Noviembre no. 294, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 11:00 horas en Av. Río Churubusco no. 601, vol. Xoco, alcaldía Benito Juárez, por concentración de manifestantes.
*Considera manifestantes a las 12:00 horas en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
* A las 13:00 horas se prevé concentración en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
*Considera arribo de manifestantes durante el día en el Metro Chabacano, ubicado en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
*Durante el día se espera concentración de manifestantes en el Metro Deportivo 18 de Marzo, ubicado en Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, col. Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.
¡Toma en cuenta este dato!
La Subsecretaría de Control de Tránsito continúa con el programa de chatarrización, en colaboración con las 16 alcaldías, con el objetivo de retirar de calles y avenidas vehículos en calidad de abandono.
Recuerda, este programa es permanente y te brindamos los medios de contacto en los que puedes hacer tu reporte:
La Subsecretaría de Control de #Tránsito continúa con el programa de #Chatarrización, en colaboración con las 16 alcaldías, con el objetivo de retirar de calles y avenidas vehículos en calidad de abandono.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2025
Recuerda, este programa es permanente y te brindamos los medios de… pic.twitter.com/Jd92E8pMvR
#AlertaVialFIA | 🚧 Obra inconclusa en Coconetla, colonia El Ocotal, @ALaMagdalenaC.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025
Vecinos #denuncian una zanja mal cubierta que se sigue deslavando con las lluvias. Ya han caído taxis, autos y combis.
El riesgo es real. ¿Hasta cuándo?@oscar_mendoza31 con la información en… pic.twitter.com/xHrgG1sXUp
#AlertaVialFIA | Nuevamente Ecatepec bajo el agua— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025
Debido al intenso aguacero que cayó anoche y parte de esta madrugada, varias arterias están inundadas como la avenida Central en carriles laterales a la altura del Periférico Río de los Remedios hacia Oceanía.
La circulación… pic.twitter.com/bDaPHrKyF2
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este martes 26 de agosto, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 26, 2025
El #HoyNoCircula del martes 26 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/cSk21FSRJp
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este martes 26 de agosto del 2025.
#OvialTips | Conduce con precaución y prepara tu automóvil para la temporada de #Lluvias 🌧️. pic.twitter.com/reS7CMF2XN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2025