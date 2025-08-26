Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy martes 26 de agosto de 2025? | Retrasos en Línea 12 y Línea 3
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 26 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Revisión en zona de vías de Línea 8
¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad e México informa sobre una revisión en la zona de vías en la Línea 8 por lo que se agiliza el avance de los trenes.
Buen día, se agiliza el avance de los trenes en la Línea 8, luego de que personal realizara revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2025
Elevada afluencia en Línea 7
“Que pasa en la Línea 7, no ha pasado tren desde hace 10 min y evidentemente el anden se esta comenzando a colapsar, pueden agilizar su servicio por favor!!!”, reportan usuarios del Metro CDMX durante la mañana de hoy martes 26 de agosto de 2025.
Que pasa en la Línea 7, no ha pasado tren desde hace 10 min y evidentemente el anden se esta comenzando a colapsar, pueden agilizar su servicio por favor!!!— Sandra Hernández (@HdztSan) August 26, 2025
Revisión de tren en Línea 12
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro solo se limita a informar sobre una marcha lenta en estaciones de la Línea 12 luego de la revisión de un tren.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 12, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2025
Elevada afluencia en Línea 12
Usuarios reportan una elevada afluencia en estaciones de la Línea 12, que va de metro Tláhuac a metro Mixcoac. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales.
Así su línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, imposible de subir, manden un tren vacío para que recoja a la gente que estamos en las estaciones desde Tláhuac ya viene lleno. pic.twitter.com/dnWMMuIu99— Dana Venegas (@danavenegas31) August 26, 2025
Aglomeraciones en Línea 12
¿Qué pasa en Línea 12? “Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, ¿adivinen quiénes no están trabajando?, correcto el STC, ¿creen que cuando se les ocurra mandar el tren nos subiremos y permitamos el libre cierre de puertas?, por supuesto que no, ineficientes como siempre”, reportan usuarios del Metro CDMX.
Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, ¿adivinen quiénes no están trabajando?, correcto el STC, ¿creen que cuando se les ocurra mandar el tren nos subiremos y permitamos el libre cierre de puertas?, por supuesto que no, ineficientes como siempre pic.twitter.com/0SCA74sKsK— Dana Venegas (@danavenegas31) August 26, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 26 de agosto de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) fue recientemente abierta luego de una serie de trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/WYe81z0lrn— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2025