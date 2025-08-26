¿Hay 50% de descuento en Licencia Permanente CDMX? Semovi responde
¿Lo viste? Si en redes sociales o WhatsApp te apareció una atractiva oferta de un descuento del 50% en el trámite de la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX, debes leer esto. Ante la viralización de esta información, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha emitido una respuesta contundente para evitar fraudes y confusiones entre la ciudadanía.
¿Es real el descuento del 50% en la Licencia Permanente? Semovi responde
De manera clara y directa: no. La Secretaría de Movilidad (Semovi) desmintió categóricamente que exista un descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir permanente, ni para adultos mayores ni para ningún otro grupo poblacional.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina calificó esta información como completamente falsa. Se hizo un llamado a la población a no caer en engaños y a consultar únicamente los canales de comunicación oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.
Costo real de la Licencia Permanente en 2025 en CDMX
Lejos de cualquier promoción, el costo oficial para obtener o reponer la licencia permanente es de $1,500 pesos mexicanos. Este precio es fijo y aplica tanto para quienes ya contaban con ella como para aquellos que la solicitarán por primera vez bajo el nuevo programa.
La Semovi enfatizó la importancia de no realizar depósitos a cuentas de particulares ni confiar en “gestores” que prometen descuentos o agilizar el proceso a cambio de dinero.
#SEMOVIInforma: pic.twitter.com/0i8jbFDq8T— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 24, 2025
¿Cómo tramitar la Licencia de Conducir Permanente en CDMX? Paso a Paso 2025
- Inicia sesión en Llave CDMX: Accede al portal oficial con tu usuario y contraseña. Si no tienes una cuenta, deberás crear tu expediente digital primero.
- Selecciona el trámite: Dentro del portal, da clic en “Iniciar” y luego busca la opción “Nuevo trámite” para la licencia de conducir.
- Realiza el pago: El sistema te permitirá generar una línea de captura para pagar en bancos o tiendas autorizadas, o bien, realizar el pago directamente en línea con tarjeta.
- Carga tus Documentos: Digitaliza y sube a la plataforma los siguientes documentos en formato PDF:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a tres meses.
- Comprobante de no adeudos de multas o infracciones de tránsito.
- Certificado del curso teórico de conducción (solo si es tu primera licencia).
- Recibe tu constancia: Una vez que el pago se vea reflejado (puede tardar de 24 a 72 horas), recibirás la constancia con tu nuevo número de licencia en tu correo electrónico. También podrás descargarla desde tu cuenta de Llave CDMX.