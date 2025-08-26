¿Hay 50% de descuento en Licencia Permanente CDMX? Semovi responde

¿Lo viste? Si en redes sociales o WhatsApp te apareció una atractiva oferta de un descuento del 50% en el trámite de la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX, debes leer esto. Ante la viralización de esta información, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha emitido una respuesta contundente para evitar fraudes y confusiones entre la ciudadanía.

¿Es real el descuento del 50% en la Licencia Permanente? Semovi responde

De manera clara y directa: no. La Secretaría de Movilidad (Semovi) desmintió categóricamente que exista un descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir permanente, ni para adultos mayores ni para ningún otro grupo poblacional.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina calificó esta información como completamente falsa. Se hizo un llamado a la población a no caer en engaños y a consultar únicamente los canales de comunicación oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Costo real de la Licencia Permanente en 2025 en CDMX

Lejos de cualquier promoción, el costo oficial para obtener o reponer la licencia permanente es de $1,500 pesos mexicanos. Este precio es fijo y aplica tanto para quienes ya contaban con ella como para aquellos que la solicitarán por primera vez bajo el nuevo programa.

La Semovi enfatizó la importancia de no realizar depósitos a cuentas de particulares ni confiar en “gestores” que prometen descuentos o agilizar el proceso a cambio de dinero.

¿Cómo tramitar la Licencia de Conducir Permanente en CDMX? Paso a Paso 2025