Arrestan a manifestantes por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor
Cuatro personas fueron detenidas tras proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor, previo a su encuentro con el rey Carlos.
La visita de Estado de Donald Trump a Gran Bretaña estuvo marcada por un incidente que generó controversia internacional. Este martes, cuatro personas fueron arrestadas tras proyectar imágenes del presidente estadounidense junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en una de las torres del Castillo de Windsor, donde Trump será recibido por el Rey Carlos.
De acuerdo con las autoridades británicas, los manifestantes también desplegaron una gran pancarta con la fotografía de Trump y Epstein, acción que rápidamente captó la atención de transeúntes y medios locales.
Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa— Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025
Lo que proyectaron en el castillo de Windsor
La protesta no se limitó a la imagen principal. Los activistas también proyectaron:
- Fotografías de las víctimas de Epstein.
- Clips de noticias sobre el caso.
- Informes policiales.
- Una supuesta carta de cumpleaños escrita por Trump a Epstein hace más de 20 años.
Este último documento, que los demócratas en Estados Unidos hicieron público un día antes, ha sido rechazado por la Casa Blanca, que asegura que es falso. Sin embargo, su difusión ha reavivado las dudas sobre la relación entre Trump y Epstein.
La respuesta de la policía tras el caso Epstein-Trump
La policía británica informó que los cuatro adultos fueron detenidos bajo sospecha de “comunicaciones maliciosas” tras realizar una proyección no autorizada en un sitio histórico de gran relevancia.
Las autoridades calificaron la acción como una “maniobra publicitaria” y confirmaron que los involucrados permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
La supuesta carta proyectada en Windsor contenía un mensaje en el que Trump llamaba “amigo” a Epstein y le deseaba que “cada día sea otro secreto maravilloso”, acompañado de un boceto rudimentario de una mujer desnuda.
Aunque Trump ha pedido a sus seguidores ignorar este tema, el interés público sigue siendo alto. El caso Epstein continúa siendo una herida abierta en la política estadounidense, especialmente por las dudas sobre quién más pudo haber estado relacionado con él antes de su muerte en prisión en 2019.